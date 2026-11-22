사진=황희찬 SNS 캡처

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[스포츠조선 강우진 기자]독일 분데스리가 샬케가 지독한 득점 부진에 빠지면서 장내 아나운서마저 난처하게 만들고 있다. 샬케 입성 후 득점이 없는 황희찬도 어느 정도 책임이 있다고 볼 수 있다.

독일 빌트는 22일(한국시각) '샬케는 슈투트가르트와의 경기에서도 0대0으로 비기면서 올 시즌 홈 5경기 연속 무득점에 그쳤다'며 '경기력 자체는 나쁘지 않았지만, 경기장에서는 여전히 득점 후 울려 퍼지는 응원가를 들을 수 없었다'고 보도했다.

케빈 게르빈 샬케 신임 장내 아나운서는 아직 팬들과 함께 샬케의 득점을 축하하지 못하고 있다. 샬케는 분데스리가 역사상 시즌이 시작한 뒤 가장 오랜 기간 홈에서 득점하지 못한 두 번째 구단이 됐다. 샬케가 2026~2027시즌 개막 후 10경기에서 기록한 득점은 단 5골에 불과하다. 이마저도 모두 원정 경기에서 나온 골이다. 이는 구단 역사에 남을 최악의 기록 중 하나로 꼽힌다.

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로이터연합뉴스

샬케는 더이상의 성적 하락을 겪는다면 강등이 유력하다. 우선 공격진의 부진이 심각한 수준이다. 특히 황희찬은 이번 시즌 샬케로 합류한 이후 아직까지도 마수걸이 골을 기록하지 못했다. 컵대회를 포함해 최근 5경기 연속 선발 기회를 얻는 등 꾸준히 신뢰받고 있지만, 그의 발끝은 여전히 무디다.

매체는 '샬케는 공격에서 경쟁력을 보여줄 만한 자질이 부족하다'고 비판했다. 샬케 공격진이 전반적으로 부진한 상황에서 황희찬의 개인 역량으로 살아나기는 쉽지 않을 것으로 전망된다. 지금의 부진이 계속된다면 강등권 탈출을 위해 과감한 공격진 변화가 시도될 수 있다. 황희찬의 주전 자리 역시 위태로울 수 있다는 이야기다. 팬들은 샬케가 홈에서의 득점 부진을 끊어내고, 장내 아나운서의 힘찬 외침을 듣기를 기대하고 있다. 황희찬이 해결사로 나설 수 있을지 이목이 쏠린다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com