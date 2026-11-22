사진캡쳐=파브리시오 로마노

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[스포츠조선 김대식 기자]결국 파리 생제르맹(PSG)이 주요 전력을 잃게 됐다.

PSG는 22일 오후 9시(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 데지레 두에의 전방십자인대 파열 소식을 전했다. 구단은 '이번 주 OGC 니스와의 리그 1 경기에서 오른쪽 무릎 전방십자인대 파열 부상을 입은 두에는 이달 말까지 수술을 받을 예정'이라고 전했다. 전방십자인대 파열은 회복까지 최소 9개월 정도가 걸린다. 두에의 2026~2027시즌은 부상으로 끝나고 말았다.

PSG는 이날 프랑스 니스의 알리안츠 리비에라에서 열린 OGC 니스와의 2026~2027시즌 프랑스 리그1 11라운드에서 3대2로 승리했다. 이번 승리로 1위를 유지한 PSG다.

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전반 39분 두에가 왼쪽에서 공격을 시작할 때 큰 악재가 발생하고 말았다. 두에가 공을 터치한 후에 수비수가 다가오는 것을 보고 공의 방향을 바꾸려고 오른발을 뻗었을 때, 무릎이 비정상적으로 뒤틀렸다. 니스 선수와 접촉 중에 발생한 부상이 아니었다. 두에는 곧바로 오른쪽 무릎을 부여잡고 쓰러졌다.

AP연합뉴스

엄청난 비명을 지르면서 무릎을 붙잡고 고통스러워 하는 모습이 중계 카메라에 그대로 담겼다. 두에는 더 이상 일어설 수 있는 상태가 아니었다. 의료진이 투입됐고, 두에는 조치를 받은 뒤에 들것에 실려 경기장 밖으로 향했다. 두에는 심각한 부상이라는 걸 직감한 듯, 두 손과 유니폼으로 얼굴을 가리고 있었다. PSG 선수뿐만 아니라 니스 선수들도 위로해줄 정도로 부상은 심각했다. 전반 32분 팀의 역전골을 터트리며 좋은 활약을 보여주고 있던 두에라 상심이 더 컸을 것이다.

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경기 후 루이스 엔리케 PSG 감독은 두에의 부상이 심각하다고 발표했다. 그는 "심각한 부상인 것은 분명하다. 하지만 최고 수준의 프로 선수들에게는 삶의 일부이기도 하다. 거의 매 라운드마다 이런 상황을 볼 수 있죠. 받아들여야 한다. 그가 아주 잘 회복해서 한층 더 강해져서 돌아올 것이라고 확신한다"고 말했다.

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이어 "두에와 이야기를 나눌 수 있었다. 지금 라커룸에 있는데, 매우 슬퍼하고 상심이 크다. 정확한 부상 정도를 알기 위해서는 최종 정밀 검사 결과를 기다려야 한다. 하지만 심각한 부상이라는 점은 확실하다"고 덧붙였다. 검사 결과는 예상대로 전방십자인대 파열이었다.

AFP연합뉴스

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PSG는 이번 시즌 이미 흐비차 크라바츠헬리아가 전방십자인대 파열로 시즌 아웃된 상황이다. 여기에 두에까지 다치면서 유럽챔피언스리그(UCL) 2연패 핵심 공격 듀오를 잃게 됐다. 제아무리 PSG라고 해도 타격이 너무 크다. 공격 포지션 어디에서도 제목을 해줄 수 있는 이강인이 떠난 후에 이런 일이 발생해 더 크게 다가올 수밖에 없다.