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[스포츠조선 박찬준 기자]K리그 시도민구단이 시끄럽다.

2026년 북중미월드컵 실패 이후 한국 축구가 뭇매를 맞자, 그 불똥이 시도민구단까지 튀었다. 지방자치단체로부터 수십억원의 보조금을 받는 시도민구단을 향해 '세금 낭비', '혈세 카르텔', 나아가 '무허가 백숙집'이라는 비판이 쏟아졌다. 설상가상 부실 운영까지 겹치며 목소리는 더욱 커졌다. 김포FC는 내부 직원이 수년간 83억원의 운영비를 횡령하고, 재무제표를 허위 기재한 것이 드러났다. 파주 프런티어는 창단 첫 해부터 선수단 급여를 주지 못했다. 다른 구단 역시 크고 작은 문제를 보이자, 아예 '시도민구단을 모두 없애자'는 극단적 주장까지 나오고 있다.

정말 시도민구단은 '필요악'일까. 답을 찾기에 앞서 시도민구단의 역사부터 들여다볼 필요가 있다. 시도민구단은 2003년 대구FC의 창단과 함께 등장했다. 2002년 한-일월드컵이 도화선이었다. 대회 종료 후 새로 지은 월드컵경기장의 활용 방안을 두고 고민하던 지자체와 정치권, 축구계가 낸 해법이 지자체 주도형 프로축구단, 시도민구단이었다. 이후 월드컵경기장을 보유한 광주 상무(현 광주FC), 인천 유나이티드가 창단했고, 컨소시엄 형태로 운영되던 대전시티즌(현 대전하나시티즌)이 시민구단으로 변신하고, 경남FC, 강원FC 등이 가세하며 시도민구단 시대가 본격화됐다.

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2013년 승강제 도입 후 이같은 흐름은 더욱 가속화됐다. 2부 리그를 채우기 위해 팀이 필요했던 한국프로축구연맹이 몸집 불리기에 나섰고, 지역간 창단 경쟁 등이 맞물려 시도민구단이 대거 K리그에 뛰어들었다. 현재 K리그1, 2 29개 구단 중 무려 17개가 시도민구단이다. 군팀인 김천 상무와 기업·지자체 컨소시엄 형태로 운영되는 충북청주까지 포함하면 공적자금이 투입되는 구단이 19개에 달한다. K리그 전체 구단(29개)의 66%다. 필요에 의해 만들어진 시도민구단이 현재 K리그의 절대 다수이자 근간이 됐다는 것은 부정할 수 없는 팩트다.

시도민구단 문제도 바로 여기서 출발해야 한다. 단순히 폐지를 논의하기에는, 시도민구단은 K리그를 넘어 한국 축구의 커다란 축으로 자리매김했다. 시도민구단이 없었으면 '명장' 이정효도 없었고, 월드컵 무대를 누볐던 조현우 문선민 이기혁도 없었다. 금메달을 목에 건 지난 아이치-나고야 아시안게임 대표팀에는 시도민구단 소속이거나 출신인 선수들이 13명이나 됐다. 국제축구연맹(FIFA)이 확실한 제3자 개입 정황에도 불구하고 대한축구협회 제재 여부를 고민하는 가장 큰 이유도 시도민구단이 가세하며 커진 한국 축구의 시장 규모 때문이다.

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물론 K리그가 '세금 리그'라는 것은 부정할 수 없는 현실이다. 지난해 시도민구단에 들어간 지자체 보조금이 1500억원을 넘는다. '내 세금으로 왜 선수들에게 고액 연봉을 주느냐'는 비판에서 자유로울 수 없다.

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하지만 프로축구단은 영리를 추구함과 동시에 도시 브랜드 가치 제고에 기여하고, 지역 경제 활성화를 선도하고, 시민에게 건강한 문화 상품, 건전한 여가 선용의 기회를 제공하면서 지역사회 통합과 화합의 구심점 역할을 해야 한다. 청소년·다문화·장애인·소외계층·세대간 문제 등 사회 갈등을 축구를 매개로 해소하고 공동체를 이룰 수 있는 해당 연고지의 사회공헌 플랫폼 역할도 함께 수행해야 한다.

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때문에 단순히 시도민구단을 '세금 먹는 하마'로만 바라보지 말고, 지역사회에 기여하는 측면도 함께 고려해야 한다. 그 효과는 이미 충분히 나왔다. 행정안전부가 지정한 '인구감소관심지역'이었던 김천은 상무 축구단을 유치하며 외부인들이 유입되는 등 커다란 경제효과를 유발했다. K리그 연령별 유스팀 보유 의무화 정책으로 시도민구단을 보유한 대부분의 소도시들은 축구부 창설로 학생들을 유치하는 성과를 얻었다. 최근 재정 안정화를 강조하는 유럽축구연맹(UEFA)도 '성장자산 지출 공제' 항목을 통해 사회공헌활동 등 '축구의 장기적인 발전에 기여한 지출'은 적자 계산에서 전액 차감하는 제도를 실시 중이다.

수많은 사업을 펼치는 지자체 입장에서도 전체 예산의 0.1~0.2%만 들이고 매주 수천에서 수만명을 한자리에 모을 수 있는 시도민구단은 분명 매력적인 카드다. 그런 의미에서 똑같이 쓰이는 세금이지만, 마찬가지로 수백억을 쏟아붓는 예술, 문화 분야는 '문화 복지'로 인정하는 반면, 축구는 '세금 낭비'로 치부하는 시선은 안타깝다. 부천시립예술단이 지난해 시로 받은 보조금은 축구단(55억원)보다 2배 가까이 많은 100억원에 달했지만, 입장 수익은 축구의 절반에 미치지 못했다. 대부분의 다른 시도립예술단의 상황도 비슷하다.

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시도민구단은 지방소멸시대에 도시의 팬덤·이미지·브랜드를 만드는 자산이 될 수 있다. 이를 위해서는 뼈를 깎는 노력도 필요하다. 구단 운영비의 대부분을 지자체 보조금에 의존하는 작금의 행태는 분명 기형적이다. 그러다보니 정치적 외풍에 쉽게 흔들릴 수밖에 없다. 자생적인 수익 구조를 만들어 재정 자립을 할 수 있는 근본적인 운영 구조 개혁이 필요하다. 일부 구단을 중심으로 변화는 시작됐다. 2022년 지자체 보조금 의존도가 63%에 달했던 인천은 지난해 42%로 줄었다. 강원 역시 2022년 54%에서 2025년 42%까지 의존도를 낮췄다.

수익도 늘고 있다. '대팍'을 앞세운 대구가 대표적이다. 대구시는 노후한 시민운동장을 축구전용구장으로 리모델링하고 운영권을 구단에 맡겼다. '대팍'은 단숨에 지역 명물로 자리잡으며 평균 1만명에 가까운 관중을 모았다. 대구는 지역내 기업 영업망 및 스폰서십을 구축하며, 광고·입장권 중심의 수익을 확대하고 있다. 지난해 대구의 수익은 119억원에 달했다. 인천도 팬덤 충성도를 자산화하며, 자체 브랜드 굿즈 및 유니폼 마케팅으로 115억원의 매출을 창출했다. 강원은 유스 출신의 유망주 양현준(셀틱) 양민혁(베스테를로)을 키워 판 돈으로 구단 재정에 기여했다.

하지만 대부분의 구단은 기본적인 재정 운용은 물론 회계 점검조차 제대로 되지 않을 정도다. 지난 몇년간 K리그가 공을 들인 양적 팽창 정책은 사실상 실패다. 프로가 맞나 싶을 정도의 구단이 속출했다. 팀이 늘어나자 선수가 귀해졌고, 선수들 몸값만 높아졌다. 예전이면 7000만원만 줘도 되는 선수에게 이제는 2~3억원을 줘야 한다. 구단 부담은 늘었지만, 경기 수준은 오히려 떨어졌고, 관중이 줄어드는 악순환이 이루어지고 있다. 몇몇 구단의 행정 난맥이 계속 드러나며 K리그 브랜드 가치까지 하락했다.

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지금이라도 내실에 집중해야 한다. 부실한 구단은 과감히 정리해야 한다. 라이선스를 박탈해, 타 구단에 경종을 울려야 한다. 이미 파주 등 몇몇 구단은 임계점을 넘었다. 규정도 손을 봐야 한다. 지자체장이 구단주를 겸직하지 못하는 방안도 생각해야 한다. 전문가가 장기적인 비전을 세우고, 인력 확충과 제도 개선 등을 할 수 있게 해야 한다. 연맹도 현행 재정 건전화 제도를 더욱 강화하고, 로스터 제도 등을 도입해 구단이 감당할 수 없는 지출을 막아야 한다. 대전처럼 민간에 매각하는 시도도 계속돼야 한다.

K리그에는 기업구단과 시도민구단이라는 두 날개가 있다. 시도민구단 날개가 아프다고 꺾어서는 안된다. 상처를 치료하고, 튼튼하게 해야, K리그는 더 높이 날 수 있다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com