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[스포츠조선 전영지 기자]마우리시오 포체티노 감독이 맨유 데뷔전에서 최악의 출발을 했다. 라이벌 리버풀에 4골 차로 대패, 프리미어리그 강등권 탈출에 실패했다.

맨유는 23일(한국시각) 영국 리버풀 안필드에서 열린 잉글랜드프리미어리그(EPL) 리버풀 원정에서 0대4로 완패했다. 포체티노 감독의 맨유 사령탑 데뷔전은 참패로 끝났다. 맨유는 리그 최하위권인 19위에 머물렀고, 리버풀은 4위로 올라섰다.

원정팀 맨유에는 경기 초반부터 악재가 잇따랐다. 전반 8분 수비수 레니 요로가 알렉산더 이사크에게 파울을 범했다. 페널티박스 바로 바깥에서 다이렉트 퇴장을 당했다. 올 시즌 요로의 두 번째 퇴장. 이른 시간부터 수적 열세에 놓였다.

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리버풀은 프리킥 기회를 놓치지 않았다. 전반 10분 도미니크 소보슬러이가 키커로 나서 골문 왼쪽 아래를 정확히 찌르는 슈팅으로 선제골을 터뜨렸다.

리버풀의 공세는 계속됐다. 전반 13분 리오 응구모하가 왼쪽 측면에서 크로스를 올렸고, 플로리안 비르츠가 어려운 각도에서 절묘한 발리슛으로 또 한번 골망을 흔들었다. 경기 시작 13분 만에 퇴장 악재에 2골을 헌납한 맨유는 안필드에서 일찌감치 벼랑 끝에 내몰렸다.

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전반 내내 리버풀은 공격 때마다 득점할 것같은 위협적인 모습을 선보였다. 맨유 입장에선 추가 실점 없이 전반을 마친 것이 그나마 다행이었다.

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하지만 리버풀은 후반 초반 공격의 속도를 다소 늦췄다. 세 번째 골이 나오지 않자 맨유 팬들 사이에서는 반격의 희망도 피어났지만 리버풀은 맨유의 희망을 허락하지 않았다. 후반 21분 응구모하가 브래들리 바르콜라의 패스를 받아 침착하게 골망을 흔들며 세 번째 골을 기록했고, 맨유의 수난은 여기서 끝나지 않았다. 후반 37분 빅토르 무뇨스가 비르츠의 절묘한 침투 패스를 받아 쐐기골을 터뜨렸다. 결국 리버풀이 4대0 완승을 거뒀다.

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안도니 이라올라 감독 체제의 리버풀은 올 시즌 프리미어리그 11경기에서 단 2패만 기록하며 변화의 조짐이 확연하다. 리그 원정 5경기에서 4승을 거뒀다. 반면 맨유전 이전까지 안방에서는 단 1승에 그쳐 안방 경기력 개선이 과제였다. 결정력도 문제였다. 11월 아스널과의 홈경기에서는 17차례 슈팅에도 유효슈팅을 단 1개도 기록하지 못한 채 패했다. 맨유전에서 밀린 숙제를 해결한 느낌이다. 요로의 이른 퇴장 탓도 있지만 리버풀은 초반부터 찾아온 기회를 확실하게 득점으로 연결했다. 상대가 수비 라인을 깊게 내리며 버티기 전에 승기를 잡았다.

특히 비르츠의 부활이 인상적이다. 아크로바틱에 가까운 발리슛으로 추가골을 터뜨린 비르츠는 경기 막판 네 번째 골까지 도우며 완벽한 경기를 펼쳤다. 시즌 초반 다소 부진했던 그는 지난해 영입 당시 리버풀이 기대했던 기량을 서서히 되찾는 모습이다.

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문제는 맨유다. 맨유 팬들도 물론 포체티노 감독 부임만으로 팀의 문제가 단번에 해결될 것이라고 기대하지는 않았다. 하지만 새 감독 부임 효과가 불과 8분 만에 사라질 것이라 예상한 팬은 많지 않았다. 토트넘과 첼시 사령탑 출신 포체티노 감독은 첫 경기부터 과감한 결정을 내렸다. 마테이스 더리흐트에게 올해 첫 선발 출전 기회를 부여했다. 그러나 요로의 퇴장으로 경기 전 준비했던 전술을 이행할 시간조차 없었다. 영국 BBC 스포츠는 '포체티노 감독이 가장 먼저 손봐야 할 부분은 선수들의 경기 규율과 수비 조직력'이라고 짚었다. '맨유는 최근 4경기에서 세 차례나 퇴장 선수를 배출했다. 수비 불안도 심각하다. 이날 4실점을 추가하면서 올 시즌 모든 대회를 통틀어 34골을 내줬다. 유럽 5대 리그 구단 가운데 최다 실점이라는 불명예'라고 비판했다.

맨유는 이날 패배로 .EPL 19위, 강등권인 2부 리그 직행 순위에 머물렀다. 알렉스 퍼거슨 전 감독이 물러난 이후 맨유의 정식 감독은 포체티노 감독이 여덟 번째다. 숱한 감독 교체에도 반복된 부진을 끊어내고 팀을 강등권에서 끌어올리는 것, 그것이 포체티노 감독에게 주어진 가장 시급한 과제다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com