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[스포츠조선 전영지 기자]"내일 아침이면 경질될 거야, 내일 아침이면 경질될 거야…"

마우리시오 포체티노 맨유 감독이 안필드에서 혹독한 신고식을 치렀다. 맨유는 23일(한국시각) 영국 리버풀 안필드에서 열린 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 11라운드 리버풀 원정에서 0대4로 완패했다. 포체티노 감독의 맨유 사령탑 데뷔전은 참패로 끝났다. 맨유는 리그 최하위권인 19위에 머물렀고, 선두 아스널과의 승점 차는 무려 20점으로 벌어졌다. 리버풀은 4위로 올라섰다.

경기 시작 8분 만에 레니 요로의 퇴장 악재, 13분 만에 두 골을 내준 포체티노 감독은 리버풀 안방 팬들의 잔혹한 조롱을 감내해야 했다.리버풀 팬들은 '내일 아침 경질될 것'이라는 노래를 부르며 포체티노 감독을 조롱했다. 포체티노 감독은 팔짱을 낀 채 테크니컬 에이리어에서 참패를 지켜봤고, 경기 종료 휘슬까지 리버풀 팬들의 조롱은 멈추지 않았다. 포체티노 감독의 즉각적인 경질. 맨유의 강등을 외쳤고, '포체티노가 지휘봉을 잡았다(Poch is at the wheel)'는 노래로 비꼬기까지 했다.

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0대4 패배는 맨유 신임 감독의 데뷔전 기준 역대 최악의 성적 타이다. 1926년 10월 볼턴에 0대4로 패했던 랄 힐디치 감독과 동일한 기록. '맨유 레전드' 로이 킨 역시 스카이스포츠 중계를 통해 거침없는 비판을 쏟아냈다. 킨은 "경기 종료 후 팬들이 선수들에게 박수를 보내더라. 무엇에 박수를 보내는 것인가. 형편없는 경기력에 박수를 보내는 것인가"라며 "선수들은 언제쯤 자신들의 판단과 결정에 책임을 질 것인가"라고 목소리를 높였다.

포체티노 감독은 지난 17일 미국대표팀의 아이티전(2대0승)을 치른 후 18일 맨체스터행 비행기에 올라 2년 6개월 계약에 합의한 뒤 캐링턴 훈련장에서 맨유 사령탑으로 공식 업무를 시작했다.

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포체티노 감독은 리버풀에 0대4로 대패한 후 심판 샘 배럿에게 다가가 "존중을 표했다"면서도 레니 요로의 퇴장 판정에 대한 불만을 강력하게 드러냈다. 맨유가 최근 6경기에서 19골을 내줬다는 뼈아픈 기록에 대해선 언급을 회피했다. 자신이 오기 전 경기 결과와 경기력에 관해선 선을 그었다. 포체티노 감독은 "오늘 선수들에게서 배운 점은 선수들이 싸우려는 의지가 있다는 사실이다. 팀과 구단에 헌신하고 있고, 당연히 경기를 이기고 싶어 한다"면서 "오늘 우리는 믿기 어려울 정도로 많은 노력을 쏟았다. 오늘은 하나의 시험대였다. 경기 시작 8분 만에 10명이 됐고, 퇴장을 당한 뒤 그 상황에서 실점했다. 그런 상황이 쉽다고 생각하는가"라고 반문했다. "세계 최고의 팀이라도 이런 상황과 조건에서 경기했다면 4골을 내줬거나 그보다 더 많은 골을 허용했을 수도 있다"고 주장했다.

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리버풀의 안도니 이라올라 감독은 홈팀 관점에서 해당 장면을 설명하며 "명백한 파울이었고, 명백한 최후방 수비수였다. 그가 득점했을지는 아무도 알 수 없다"고 주장했다. 반면 포체티노 감독의 생각은 달랐다. "그보다 1분 30초 전 상황을 보라. 제레미 자케와 브라이언 음뵈모의 장면을 비교해보라"며 맨유가 앞선 상황에서 페널티킥을 얻었어야 했다는 취지로 주장했다.

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포체티노 감독은 "0대4로 졌기 때문에 고통스럽다. 하지만 10명으로 80분을 경기해야 했다는 것은 불공평하다. 우리도 비판받아야 하지만 리버풀 선수의 행동 역시 실수가 아니었는가"라고 반문하면서 "우리는 벌을 받았고, 그들은 벌을 받지 않았다. 그것이 진실"이라고 강조했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com