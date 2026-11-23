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[스포츠조선 박찬준 기자]후반 교체투입된 이강인(25·아틀레티코 마드리드)이 확실한 존재감을 뽐냈다.

아틀레티코는 23일(한국시각) 스페인 헤타페의 에스타디오 콜리세움에서 열린 헤타페와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 13라운드 원정 경기에서 3대0으로 승리했다. 직전 리그 경기에서 FC바르셀로나에 1대2로 역전패하며 연승행진을 7경기에서 마감했던 아틀레티코는 승점 31점(10승1무2패)으로 바르셀로나(승점 36), 레알 마드리드(승점 33)의 뒤를 이어 3위를 지켰다. 반면 승점 12점의 헤타페는 17위에 자리했다.

디에고 시메오네 감독은 라리가 통산 345승 고지를 밟으며 루이스 아라고네스 감독을 넘어 리그 역대 최다승 사령탑 신기록을 세웠다.

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이날 이강인은 벤치에서 출발했다. 이강인이 올 시즌 리그 경기를 벤치에서 시작한 것은 데뷔전인 말라가전(2대0 승)과 9∼10월 A매치 4연전 직후 치른 지난달 11일 데포르티보 알라베스전(2대1 승)에 이어 이번이 세 번째다. 이강인은 후반 시작과 함께 조니 카르도주와 대신 그라운드를 밟아 45분간 경기를 소화했다.

이강인은 맹활약을 펼쳤다. 훌리안 알바레스 아래서 뛴 이강인은 활발한 움직임으로 아틀레티코 공격을 이끌었다. 후반 30분 알바레스 대신 알렉산데르 쇠를로트가 투입되며 이강인의 플레이가 더욱 살아났다. 쇠를로트의 결정력이 좋았다면 3도움도 가능했다. 이강인은 후반 33분 날카로운 크로스를 올렸지만, 쇠를로트의 헤더가 아쉬웠고, 38분에는 절묘한 전진 패스를 넣어줬지만, 이번에도 쇠를로트의 마무리가 제대로 되지 않았다. 42분에는 침투하는 쇠를로트에게 정확한 패스로 페널티킥을 이끌어냈다.

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이날 이강인은 두 차례 슈팅을 비롯해 기회 창출 2회, 빅찬스 메이킹 2회 등을 기록했다. 패스 성공률은 91%였고, 크로스 1회, 롱패스 2회, 지상볼 경합 성공률 80% 등을 기록했다. 이강인은 지난 9월 17일 오사수나와의 라리가 경기에서 터뜨린 시즌 2호 골 이후 공격포인트를 추가하지 못하고 있다.

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스페인 '아스'는 이강인에 대해 '미드필더를 많이 배치하는 전술은 이강인에게 유리하게 작용했다'고 평가했다. 이어 '하프타임 이후 투입된 이강인은 페널티 박스 앞쪽에서 공을 잡았을 때 슈팅을 시도하는 데 주저함이 없었다'며 '여러 차례 득점 기회도 만들어냈다. 특히 쇠를로트를 향한 기회 창출이 돋보였다. 앞으로 팀 내 영향력을 더욱 키워나갈 필요가 있다'고 평가했다.

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한편 아틀레티코는 전반에만 두 골을 터뜨리며 일찌감치 승기를 잡았다. 최전방 공격수로 나선 알바레스의 활약이 돋보였다. 알바레스는 전반에만 도움 2개를 기록했다. 전반 10분 페널티지역 안에서 공을 잡은 알바레스가 뒤로 내준 패스를 알렉스 바에나가 지체 없이 논스톱 중거리 슛으로 연결했다. 골대 가까운 쪽 하단을 찌르며 선제골을 뽑아냈다.

전반 30분에는 코너킥 상황에서 추가 골이 터졌다. 알바레스가 높게 올린 공을 헤타페의 다비드 소리아 골키퍼가 펀칭하려다 놓쳤고, 뒤쪽에 자리 잡았던 카르도주가 골문으로 가볍게 밀어 넣었다.

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후반 이강인이 투입되며 더욱 상대를 몰아붙이던 아틀레티코는 후반 41분 추가골을 넣었다. 이강인의 패스를 받은 쇠를로트가 문전으로 질주하던 중 상대 수비수 제네 다코남에 밀려넘어졌다. 주심은 온필드 리뷰 결과 다코남의 퇴장과 함께 페널티킥을 선언했다. 키커로 나선 알레한드로 그리말도가 침착하게 성공시켰다.

아틀레티코는 3대0 완승을 거뒀다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com