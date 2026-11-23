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[스포츠조선 박찬준 기자]대한민국 17세 이하(U-17) 대표팀이 파죽지세다.

단 두 경기만에 32강 진출을 확정지었다. 김현준 감독이 이끄는 한국 17세 이하(U-17) 대표팀은 22일(이하 한국시각) 카타르 도하의 아스파이어존 3경기장에서 열린 뉴칼레도니아와의 2026년 U-17 월드컵 조별리그 B조 2차전에서 6대0 대승을 거뒀다. 2연승에 성공한 한국은 남은 한 경기 결과에 상관없이 조 2위를 확보했다. 32강에 오르게 됐다.

FIFA U-17 월드컵은 2025년부터 5년 동안 매년 카타르에서 개최된다. 총 48개국이 참가한 이번 대회에선 4개 팀씩 12개 조로 나뉘어 조별리그를 치른 뒤 각 조 1·2위 24개 팀, 그리고 3위 팀 중 성적 상위 8개 팀이 32강 토너먼트에 진출해 우승 경쟁을 이어간다.

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우간다, 뉴칼레도니아, 에콰도르와 B조에 편성된 한국은 압도적인 경기력으로 32강에 올랐다. 이번 대회에 참가한 48개국 중 가장 먼저 32강행을 결정지었다.

한국은 우간다전에서 3대0 완승을 거뒀다. 한국은 경기 시작 8분 만에 이인우의 패스를 받은 김지호가 페널티 지역 오른쪽에서 날카로운 오른발 슛으로 마무리해 기선을 제압했다. K리그1 대전하나시티즌과 올해 4월 준프로 계약을 맺고 최근엔 오스트리아 프로축구 명문 레드불 잘츠부르크로 이적이 발표된 김지호는 U-17 월드컵에서도 존재감을 뽐냈다.

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한국은 후반 5분 상대 자책골로 격차를 벌렸다. 김지호의 측면 크로스에 이은 남이안의 슈팅이 우간다 수비수 무자드 음발리레를 스쳐 골대 안으로 들어갔다. 안정적인 리드를 유지해나가던 김현준호는 후반 39분 안선현(포항 U-18)의 어시스트를 받은 김지우(부산 아이파크 U-18)의 세 번째 골이 터지며 쐐기를 박았다.

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기세를 탄 한국은 뉴칼레도니아를 상대로 더 많은 골을 넣었다. 전반에만 무려 5골을 넣었다. 중심에 김지우가 있었다. 김지우는 이날 해트트릭을 기록했다. 한국 남자 선수가 월드컵 무대에서 해트트릭을 기록한 것은 김지우가 처음이다.

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한국은 전반 5분 상대의 실수를 틈타 공을 빼았은 엄지성이 컷백을 시도했다. 박주호가 침착하게 머무리했다. 전반 15분과 20분 김지우가 5분 사이에 연속골을 터뜨리며 스코어를 벌렸다. 25분에는 안선현이 페널티지역 오른쪽에서 강력한 오른발 슈팅으로 네 번째 골을 터뜨렸다. 2분 뒤 한승민의 추가골까지 터졌다.

한국은 전반 뉴칼레도니아에게 단 1개의 슈팅도 허용하지 않는 완벽한 경기력으로 5-0 리드, 사실상 승부를 결정지었다.

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한국은 후반 8분 김지우가 침착한 마무리로 추가골을 넣으며 해트트릭을 완성했다. 후반 17분 안선현이 페널티킥을 실축했지만, 대승에는 지장이 없었다.

한국은 25일 에콰도르와 조별리그 최종전을 치른다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com