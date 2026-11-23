사진=LAFC

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[스포츠조선 김대식 기자]설마 승리의 여신이 손흥민의 편인 것일까.

리오넬 메시가 이끄는 인터 마이애미는 미국 플로리다주 누 스타디움에서 열린 콜롬버스 크루와의 2026시즌 미국 메이저리그사커(MLS)컵 동부 컨퍼런스 플레이오프 1라운드 1차전에서 0대3 대패를 당했다. 디펜딩 챔피언 인터 마이애미는 플레이오프 탈락 위기에 내몰렸다.

콜롬버스가 지난 9월 중순부터 12경기 10승1무1패라는 대단한 상승세를 보여줬다고 해도, 인터 마이애미의 완승이 예상됐던 경기였다. 콜롬버스의 이번 시즌 성적은 동부 컨퍼런스 7위에 불과했기 때문이다.

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메시가 선발로 출장해 팀의 공격을 이끌었지만 홈에서 참사가 나버린 인터 마이애미다. 전반 8분부터 사고가 터졌다. 콜롬버스의 롱볼 공격을 미리 차단하기 위해 골키퍼가 나왔지만 반칙을 범해 페널티킥을 내줬다. 콜롬버스는 곤살로 타피아가 가볍게 선제골을 터트리며 앞서갔다.

1골 차 사이에서 인터 마이애미가 서로 결정적인 찬스를 놓쳤다. 전반 25분 메시는 골대 1m 앞에서 시도한 슈팅이 골키퍼에 막히고 말았다.

AFP연합뉴스

변수는 전반 36분에 발생했다. 전반 36분, 이미 경고를 받았던 곤살로 루한이 거친 태클로 2번째 경고를 받아 퇴장을 당했다. 제아무리 메시라고 해도 수적 열세를 뒤집기는 무리였다.

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콜롬버스는 후반 초반 경기를 끝냈다. 후반 7분 콜롬버스가 후방에서부터 그림 같은 빌드업으로 순식간에 득점 기회를 만들었고, 타하 하브룬이 득점에 성공했다. 여기서 끝이 아니었다. 후반 13분에는 콜롬버스의 단순한 롱볼 공격에서 순식간에 타피아의 일대일 찬스가 나왔다. 타피아는 놓치지 않고 멀티골을 터트렸다.

인터 마이애미는 만회골이라도 넣기 위해 노력했지만 콜롬버스는 허락하지 않았다.

AFP연합뉴스

아직 기회는 남아있지만 인터 마이애미는 콜롬버스 원정을 2차전에서 치러야 한다. 이런 경기력을 전혀 개선하지 못한다면 승리하지 못할 것으로 예상된다. 3판 2선승제인 플레이오프 1라운드에서 홈에서 큰 점수차로 패배한 것도 치명적이다. 2차전 반격에 성공하면 3차전을 홈에서 치를 수 있기 때문에 유리하겠지만 이는 2차전을 잡았을 때 생각할 수 있는 상황이다.

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강력한 우승 후보인 인터 마이애미가 1라운드에서 탈락하면 다른 팀들은 웃을 것이다. 손흥민의 LAFC도 마찬가지다. 손흥민은 24일 한국 국가대표 출신 정상빈이 있는 세인트루이스 SC와 대결한다. 손흥민은 경기를 앞두고 "우승하러 이 팀에 왔다"는 출사표를 던졌다.