epa13398784 Atletico's Lee Kang-In (L) plays the ball against Getafe's Enes Unal during the Spanish LaLiga soccer match between Getafe CF and Atletico Madrid, in Getafe, Madrid, Spain, 22 November 2026. EPA/JAVIER LIZON

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[스포츠조선 김가을 기자]이강인(아틀레티코 마드리드)이 강렬한 45분을 소화했다.

디에고 시메오네 감독이 이끄는 아틀레티코 마드리드는 23일(이하 한국시각) 스페인 마드리드의 콜리세움 알폰소 페레스에서 열린 헤타페와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 원정 경기에서 3대0으로 이겼다. 이날 승리로 아틀레티코 마드리드(10승1무2패)는 연패 위기에서 벗어나며 3위를 유지했다.

11월 A매치 이후 첫 경기였다. 이강인은 벤치에서 경기를 시작했다. 그가 올 시즌 리그 경기를 벤치에서 시작한 것은 데뷔전인 말라가전(2대0 승)과 9∼10월 A매치 4연전 직후 치른 지난달 11일 데포르티보 알라베스전(2대1 승)에 이어 이번이 세 번째다.

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epa13398849 Atletico defender Alejandro Grimaldo (L) celebrates with teammate Lee Kang-In after scoring the 0-3 goal during the Spanish LaLiga soccer match between Getafe CF and Atletico Madrid, in Getafe, Madrid, Spain, 22 November 2026. EPA/SERGIO PEREZ

이강인은 후반 시작과 동시에 그라운드를 밟았다. 적극적으로 움직이며 공격 기회를 노렸다. 그는 팀이 2-0으로 앞서던 후반 41분 날카로운 패스로 결정적 기회를 창출했다. 이강인은 하프라인 부근에서 공을 받자마자 몸을 돌려 알렉산데르 쇠를로트에게 패스를 건넸다. 쇠를로트가 문전으로 질주하다 상대 수비수 제네 다코남에 밀려 슈팅으로 연결하지 못했다. 하지만 비디오 판독(VAR) 결과 다코남이 손으로 밀어 명백한 득점 기회를 저지한 것으로 판정돼 다코남의 퇴장과 함께 페널티킥이 선언됐다. 키커로 나선 알레한드로 그리말도가 침착하게 득점하며 승리의 쐐기를 박았다.

경기 뒤 통계 전문 업체 '풋몹'에 따르면 이강인은 이날 45분 동안 터치 45회, 패스 성공률 91%(21/23), 빅 기회 창출 2회 등 긍정 지표를 남겼다.

사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

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이강인은 이날까지 올 시즌 아틀레티코 마드리드가 치른 공식전 16경기 중 15경기에 나서 2골-1도움을 기록했다. 그는 지난 9월 17일 오사수나전에서 터뜨린 시즌 2호 골 이후 공격포인트를 추가하지 못하고 있다.

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경기 뒤 스페인 언론 '아스'는 이강인의 경기력을 두고 '다수의 미드필더를 배치한 이러한 전술적 구성은 이강인의 강점을 살려주기에 적합하다. 후반전 조니 카르도주 대신 투입된 그는 페널티 에어리어 근처에서 공을 잡을 때마다 주저 없이 골문을 노렸다. 또한 그는 여러 차례 득점 기회를 만들어냈는데, 특히 쇠를로트에게 연결한 장면이 돋보였다. 앞으로 팀의 경기 스타일 안에서 그의 비중은 더욱 커져야 할 것'이라고 평가했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com