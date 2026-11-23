사진출처=스카이스포츠

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[스포츠조선 장종호 기자] 잉글랜드 축구의 전설적인 수비수 개리 네빌(51)이 친정팀 맨체스터 유나이티드의 졸전에 분노해 생방송 도중 자신의 뺨을 때리는 돌발 행동을 해 화제다.

더 선 등 영국 매체들에 따르면 네빌은 22일(현지시각) 리버풀과 맨체스터 유나이티드의 잉글랜드 프리미어리그 경기 직후 스카이스포츠 분석 프로그램에 출연해 친정팀의 수비를 강하게 비판했다.

이날 맨유는 리버풀에 0대4로 완패했다. 마우리시오 포체티노 감독의 맨유 사령탑 데뷔전이었지만, 경기 시작 8분 만에 수비수 레니 요로가 퇴장당하면서 일찌감치 수적 열세에 놓였다.

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발단은 마테이스 더리흐트의 수비 실수였다. 더리흐트가 상대의 긴 패스를 제대로 처리하지 못하면서 리버풀 공격수 알렉산더 이사크에게 기회가 열렸고, 이를 저지하려던 요로가 반칙을 범해 퇴장당했다. 이후 리버풀은 4골을 터뜨리며 맨유를 무너뜨렸다.

경기 후 스카이스포츠 스튜디오에서 맨유 수비진의 경기 태도를 지적하던 네빌은 선수들의 무기력한 몸짓을 흉내 내기 시작했다.

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그는 "선수들 중 누구도 발끝에 긴장감을 주고 상대를 경계하는 모습을 보여주지 않는다. 집중하는 선수도 보이지 않는다"고 말했다.

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이어 선수들의 멍한 표정을 재현하듯 몇 초간 허공을 응시했다. 그러더니 갑자기 "정신 차려!(Wake up!)"라고 외치며 자신의 뺨을 손으로 때렸다.

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네빌은 여기서 멈추지 않았다. 다시 "정신 차려!"라고 외치며 자기 뺨을 한차례 더 때린 뒤 "너희는 맨체스터 유나이티드에서 뛰고 있다고!"라고 목소리를 높였다.

옆에 앉아 있던 전 리버풀 선수 캐러거는 이 장면을 보고 웃음을 터뜨렸다.

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방송을 지켜본 축구 팬들은 "맨유 선수들이 네빌에게 트라우마를 안긴 것 같다. 생방송에서 자기 뺨을 때리고 있다", "완전히 이성을 잃었다", "역대급 방송 장면" 등의 댓글을 게시했다.

네빌은 경기 중계에서도 맨유 수비진을 향해 날 선 비판을 쏟아냈다. 특히 1년여 만에 이날 복귀전을 치른 더리흐트를 향해 "맥주를 여섯 잔 마신 뒤 축구를 하는 것과 비슷한 느낌"이라고 혹평했다.

맨유 주장 출신인 네빌은 선수 시절 알렉스 퍼거슨 감독 아래에서 수많은 우승을 경험한 구단의 상징적인 인물이다. 그러나 최근 친정팀의 부진이 이어지면서 해설자로서도 거침없는 비판을 이어가고 있다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com