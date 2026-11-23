손흥민. 사진=토트넘 홋스퍼

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[스포츠조선 강우진 기자]토트넘 홋스퍼가 손흥민을 잊을 수 있게 됐다. 루카 윌리엄스바넷의 존재가 그를 대체하고 있다.

영국 풋볼팬캐스트는 23일(한국시각) 윌리엄스바넷을 두고 '토트넘의 새로운 손흥민, 이제는 도저히 빼놓을 수 없는 존재가 됐다'고 평가했다.

토트넘은 2026~2027시즌 지독한 부진을 끊어내고, 안정적인 경기력을 선보이며 반등에 성공하는 모습이다. 특히 윌리엄스바넷의 존재가 주목받고 있다.

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지난 22일 있었던 입스위치타운과의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 경기에서 윌리엄스바넷은 선발 데뷔전을 치렀다. 그는 페드로 포로의 크로스를 받아 선제골을 터뜨렸다. 그가 어린 나이에도 기회를 받은 이유는 앞선 두 차례의 교체 출전에서 화려한 드리블과 현란한 움직임으로 상대 수비수들을 흔들어 놨기 때문이다.

그토록 찾던 에이스, 윌리엄스바넷에게 손흥민을 떠올릴 수 있다.

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매체는 '손흥민이 떠난 이후 토트넘에는 공격의 중심을 잡아줄 만한 선수가 부족했다'며 '이제 데 제르비는 토트넘의 미래를 책임질 공격의 중심이 외부가 아닌 구단 내부에서 나왔다는 사실을 발견했다'고 전했다.

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이어 '윌리엄스바넷은 토트넘에서 손흥민과 똑같은 성장 경로를 밟지는 않을 것'이라면서도 '한국의 스타 손흥민을 연상시키는 새로운 선수로 거듭나고 있다'고 덧붙였다.

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토트넘은 이제 EPL 9위까지 올라섰다. 4위 본머스와의 승점 차도 이제 3점에 불과하다. 한 걸음씩 나아가고 있는 것이다.

토트넘은 포스트 손흥민을 찾기 위해, 팀을 발전시키기 위해 정말 많은 선수들을 사들였다. 공격수뿐 아니라 코너 갤러거와 같은 미드필더 자원도 보강했다. 갤러거 역시 손흥민과 비교되는 선수다.

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매체는 '갤러거가 손흥민과 같은 유형의 선수는 분명 아니다. 하지만 초반의 어려움을 극복하고 팀의 중요한 구성원으로 떠오르고 있다는 점에서는 손흥민을 떠올리게 한다'고 평가했다.

손흥민은 지난 2015년 바이엘 레버쿠젠에서 토트넘에 합류했다. 이후 첫시즌 적응에 어려움을 겪었지만, 이후 EPL을 대표하는 공격수로 자리 잡았다. 갤러거 역시 합류 후 이렇다할 활약을 보이지 못했지만, 최근 팀의 상승세와 함께 폼을 끌어올리고 있다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com