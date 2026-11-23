사진=아틀레티코

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[스포츠조선 김대식 기자]디에고 시메오네 아틀레티코 마드리드 감독은 이강인을 앙투안 그리즈만의 후계자로 생각하지 않았던 모양이다.

아틀레티코는 23일(한국시각) 스페인 헤타페의 에스타디오 콜리세움에서 열린 헤타페와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 13라운드 원정 경기에서 3대0으로 승리했다. 직전 리그 경기에서 FC바르셀로나에 1대2로 역전패하며 연승행진을 7경기에서 마감했던 아틀레티코는 승점 31점(10승1무2패)으로 바르셀로나(승점 36), 레알 마드리드(승점 33)의 뒤를 이어 3위를 지켰다.

이날 이강인은 벤치에서 출발했다. 이강인이 올 시즌 리그 경기를 벤치에서 시작한 것은 데뷔전인 말라가전(2대0 승)과 9∼10월 A매치 4연전 직후 치른 지난달 11일 데포르티보 알라베스전(2대1 승)에 이어 이번이 세 번째다. 이강인이 이번에도 A매치를 치르고 왔기 때문에 시메오네 감독은 이강인의 체력적인 상황을 고려해준 것으로 보인다.

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이강인이 없는 사이, 아틀레티코의 공격을 이끈 건 바에나였다. 전반 10분 바에나가 선제골을 터트렸다. 페널티박스에서 다소 공격이 정체된 후 훌리안 알바레즈가 뒤로 내주자 바에나가 강력한 중거리 슈팅으로 득점포를 가동했다. 바에나 덕분에 승기를 잡은 아틀레티코는 전반 30분 코너킥에서 조니 카르도주의 추가골까지 나오면서 승리를 향해 더 나아갔다.

로이터연합뉴스

경기 후 시메오네 감독은 바에나에 대한 질문에 "그는 자신이 팀의 중심이라는 책임감을 느끼고 있으며, 그리즈만이 떠나면서 남긴 몫을 짊어지고 있다. 그 점이 매우 기쁘다. 지난해 정말 많은 노력을 기울였죠"며 바에나가 그리즈만의 공백을 채우고 있다고 언급했다.

이어 "비야레알에서 이적해 왔는데, 그곳은 우리와는 다른 환경이었다. 더 낫거나 못하다는 뜻이 아니라 스타일이 달랐다는 의미다. 지금 그는 처음 이곳에 왔을 때보다 훨씬 더 높은 수준에 올라와 있다"며 바에나의 성장에 박수를 보냈다.

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그리즈만이 떠난 후 등번호 7번을 물려받은 이강인이지만 바에나가 그리즈만의 대체자 역할을 하고 있다고 판단한 시메오네 감독이다. 이번 시즌 바에나의 활약이 이강인보다 좋은 건 분명한 사실이다. 이강인은 공격 포인트 생산력이 아쉬운 반면, 바에나는 17경기에 출전해 6골-4도움을 기록하고 있다. 경기 영향력에 있어서도 이강인보다 좋은 평가를 받는다.

EPA연합뉴스

한편 이강인은 후반 시작과 함께 카르도주와 대신 그라운드를 밟아 45분간 경기를 소화했다. 알렉산데르 쇠를로트가 이강인의 결정적인 패스를 연이어 뱉어내며 공격 포인트는 무산됐다. 후반 33분 이강인이 쇠를로트의 움직임을 정확히 보고 크로스를 넣어줬지만 쇠를로트의 헤더는 크게 벗어났다.

후반 38분 역습에서는 이강인이 수비수들이 견제를 놓친 쇠를로트에게 정확한 스루패스를 찔러줬다. 쇠를로트는 완벽한 일대일 찬스를 놓치고 말았다. 그래도 이강인은 후반 42분에 쇠를로트에게 또 기회를 만들어줬다. 이후 쇠를로트가 페널티킥을 얻어냈고, 알렉스 그리말도의 쐐기골이 나왔다.