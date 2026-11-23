인터뷰하는 에울레르. 사진=강우진 기자

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[스포츠조선 강우진 기자]서울 이랜드의 핵심 공격수 에울레르가 플레이오프(PO)를 앞두고, 의지를 다지고 있다. 다이렉트 승격의 꿈은 물거품이 됐지만, 책임감을 갖고 팀을 이끌겠다는 의지다.

에울레르는 22일 서울 목동종합운동장에서 열린 충남아산과의 '하나은행 K리그2 2026' 33라운드(1대1 무)가 끝난 후 "정말 아쉽다. 기대했던 결과가 사실 아니었다"며 "다만 아직 승격의 기회는 있으니까 그냥 죽고 살기로 다시 훈련에 임할 생각이다"고 말했다.

사진=한국프로축구연맹

이날 서울E와 충남아산의 경기가 무승부로 끝나면서 서울E(승점 58점)는 승점 1점을 추가하는 데 그쳤다. 시즌을 한 경기 남겨두고, 2위 수원FC(승점 63점)를 따라잡을 수 없게 된 것. 에울레르는 후반 29분 균형을 깨는 득점을 기록했지만, 경기 막판 팀의 집중력이 무너지면서 손준호에게 동점골을 허용했다.

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이제 서울E가 승강 플레이오프에 돌입하는 만큼 에울레르의 어깨도 무겁다. 막중한 부담과 책임감을 갖고 남은 경기에 임해야 한다.

그는 "부담은 안 느끼는데, 책임은 느낀다. 그래도 내 커리어를 봤을 때 큰 경기에 해주는 선수라고는 생각을 한다"며 "최대한 좋은 모습으로 보여드리도록 하겠다"고 다짐했다.

사진=강우진 기자

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에울레르는 플레이오프에서는 경험 많은 선수들이 필요하다고 주장했다. 그라운드에 복귀하는 동료들에게 거는 기대도 크다.

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그는 "개인적으로 생각했을 때 팀 명단 자체는 정말 훌륭한 선수들이 많아서 누가 들어가도 밸런스가 좋은 팀이라고 생각을 하는데 지금 이 시기에는 결국에는 경력이나 경험이 풍부한 선수들이 조금 중요할 것 같다"며 "오스마르 선수나 김오규 선수가 이제 부상에서 복귀하는 시점이 왔는데 정말 팀에 플러스가 많이 될 것 같다"고 했다.

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끝으로 에울레르는 승격을 위한 강한 자신감을 드러냈다. 어떤 팀을 상대로도 좋은 결과를 낼 수 있다는 것이다.

에울레르는 "누굴 상대하면 더 좋을지 안 좋을지는 개인적으로 생각을 많이 안 한다"며 "우리 팀 정도의 끈끈함이면 K리그1 팀들이 와도 준비를 잘할 수 있을 것이라 생각한다"고 강조했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com