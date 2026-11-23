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[스포츠조선 김대식 기자]마타이스 데 리흐트가 최악의 수비력으로 맨체스터 유나이티드를 망쳤다.

맨유는 23일(한국시각) 영국 리버풀의 안필드에서 열린 리버풀과의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 원정 경기에서 0대4로 완패했다. 포체티노 감독의 맨유 사령탑 데뷔전은 참패로 끝났다. 맨유는 리그 최하위권인 19위에 머물렀고, 리버풀은 4위로 올라섰다.

포체티노의 맨유 데뷔전은 전반 8분 만에 악몽이 됐다. 퇴장자는 레니 요로였지만 사건 제공자는 데 리흐트였다. 자신이 마크하고 있던 알렉산더 이삭을 향해 롱볼이 왔는데, 데 리흐트는 책임을 미뤘다. 어이없는 판단에 요로가 대처하지 못했고, 결국 반칙을 저질러 퇴장을 당하고 말았다. 요로의 퇴장으로 나온 프리킥에서 실점까지 나오면서 맨유는 곧바로 위기에 빠졌다.

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전반 13분 맨유는 추가 실점을 내줬다. 플로리안 비르츠가 맨유 골망을 흔들었다. 리오 은구모하가 왼쪽에서 공격을 시도할 때 데 리흐트는 중앙으로 움직이는 비르츠를 확인해야했지만 비르츠를 너무 자유롭게 나두고 말았다.

후반 17분에도 충격적인 수비를 보여준 데 리흐트다. 평범한 롱볼 상황에서 데 리흐트는 낙하지점을 잘못 포착해 이삭에게 일대일 찬스를 내줬다. 이삭이 놓쳤기에 다행이었다.

마지막 실점 과정에도 관여한 데 리흐트다. 조슈아 지르크지에게 다소 짧은 패스를 주면서 리버풀에 공 소유권을 내줬다. 곧바로 공격으로 전환한 리버풀이 맨유 골망을 너무 쉽게 흔들었다.

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데 리흐트는 2024년 여름 맨유로 이적했다. 당시 맨유는 이적료 4500만유로(약 663억원)를 지불했다. 바이에른 뮌헨은 1년 전에 김민재를 나폴리에서 영입했다. 김민재가 바이에른의 기대치에 완벽하게 부응하지 못했는데도 불구하고, 바이에른은 데 리흐트를 맨유로 매각했다.

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데 리흐트는 이적 초기 뛰어난 활약을 선보이면서 바이에른의 결정이 틀렸다는 걸 증명하는 것처럼 보였다. 하지만 지난해 12월부터 등 부상으로 장기 결장한 그는 결국 시즌을 통으로 날렸다.

그 부상 여파로 이번 시즌 초기에도 거의 뛰지 못했다. 이번 리버풀전이 시즌 첫 선발 경기였는데, 최악의 수비력으로 팀을 망쳤다. 김민재를 믿고, 데 리흐트를 판 바이에른의 판단은 완벽하게 옳았다.