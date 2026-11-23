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[스포츠조선 박찬준 기자]한국프로축구연맹이 최근 불거진 일부 시도민구단의 운영상 문제에 대해 고개를 숙였다. 이를 해소하기 위한 강도 높은 쇄신안도 발표했다.

연맹은 23일 "최근 일부 시도민구단에서 발생한 불미스러운 횡령 사건과 임금 체불 등 운영상의 문제들로 인해 K리그를 아껴주시는 축구팬들과 국민 여러분께 실망을 끼쳐드린 점을 깊이 사과드린다"며 "특히 지자체의 지원금으로 운영되는 시도민구단에서 투명하고 책임 있는 구단 운영이 이뤄지지 못한 데 대해 연맹 역시 무거운 책임감을 느끼며 깊이 반성하고 있다"고 밝혔다.

최근 시도민구단은 비판의 도마 위에 올랐다. '세금 리그'라는 오명 속, 일부 구단들이 운영 난맥을 보이고 있다. 김포FC는 내부 직원이 수년간 83억원의 운영비를 횡령하고, 재무제표를 허위 기재한 것이 드러났다. 파주 프런티어는 창단 첫 해부터 선수단 급여를 주지 못했다. 다른 구단 역시 크고 작은 문제를 보이고 있다. 이런 상황 속 구단들의 관리, 감독을 맡고 있는 연맹은 팬들에 사죄의 뜻을 전했다.

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사과에 그치지 않았다. 구단의 재정 운용 건전성을 높이고 선수단 운영 비용을 합리화하기 위한 제도 개선에 나섰다. 연맹은 지난달 K리그2 구단 대표자 워크숍에 이어, 이달 19일 K리그2 구단 대표자 회의를 소집해 재정 건전화 방안에 대한 심도 있는 논의를 진행했다. 그 결과 K리그2 전 구단이 제도 개선에 동참하기로 뜻을 모았다.

이번 쇄신안의 핵심은 로스터 제도 도입과 재정건전화 규정 강화다. 우선 구단별 등록 선수 인원을 최대 25명으로 제한하는 '로스터 제도'를 새롭게 도입하기로 했다. 다만, 유소년 육성과 젊은 선수들의 출전 기회 보장을 위해 22세 이하(U-22) 선수는 인원 제한 없이 등록할 수 있도록 예외 규정을 두었다.

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둘째로 현행 K리그 재정건전화제도는 구단이 선수단 인건비로 지출할 수 있는 상한선을 '전체 예산의 70% 이내'로 규정하고 있으나, 이번 개편을 통해 이 비율을 '60% 이내'로 축소해 인건비 지출 기준을 강화한다. 기존에는 상한선 산정 기준이 선수 인건비에 국한되었으나, 앞으로는 코칭스태프 인건비까지 포함해 선수단 운영 관련 인건비 지출을 관리하기로 했다.

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이번 제도 개선은 선수단 규모와 인건비 지출을 합리적으로 관리해 구단의 과도한 비용 부담을 줄이고, 재정 운용의 건전성을 높이는 데 목적이 있다. 아울러 유소년 투자와 마케팅 등 구단 경쟁력 강화를 위한 분야에도 자원이 적절히 활용될 수 있도록 유도할 계획이다.

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해당 제도는 구단들이 제도 변경에 대비할 수 있도록 1년간의 유예기간을 두고 오는 2028시즌부터 K리그2에 우선 적용한다. K리그1 확대 적용 시점은 제도의 안착 여부와 각 구단의 상황을 종합적으로 고려하여 추후 확정할 예정이다.

연맹 관계자는 "이번 쇄신안이 구단의 합리적인 선수단 운영과 재정건전성 강화로 이어질 수 있도록 제도의 안착과 운영에 만전을 기하겠다"며 "앞으로도 외부의 엄중한 지적과 비판을 겸허히 수용하고, K리그의 건전한 발전을 위해 연맹이 맡은 역할과 책임을 다하겠다"고 강조했다.

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동시에 연맹은 이번 쇄신안과 별개로, 임금 체불, 횡령 등 명백한 운영상 문제가 발생한 구단에 대해서는 클럽라이선스와 재정건전화 규정에 저촉되는 사항이 있는지 면밀히 살펴보고 있다. 규정이 부여한 권한 내에서 연맹이 취할 수 있는 조치를 적극적으로 검토할 계획이다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com