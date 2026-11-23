사진제공=대한축구협회

사진제공=대한축구협회

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 축구가 빛난다.

김현준 감독이 이끄는 대한민국 17세 이하(U-17) 축구대표팀은 22일 오후 11시30분(이하 한국시각) 카타르 도하의 아스파이어존 필드3에서 열린 뉴칼레도니아와의 2026년 국제축구연맹(FIFA) U-17 월드컵 조별리그 B조 2차전에서 6대0으로 이겼다. 우간다(3대0 승)에 뉴칼레도니아까지 잡아내며 2연승을 질주, 일찌감치 32강 진출을 확정했다. 이번 대회엔 48개국이 참가한다. 4개 팀씩 12개 조로 나뉘어 조별리그를 치러 각 조 1, 2위 팀과 3위 팀 중 성적 상위 8개 팀이 32강 토너먼트에 오른다. 한국은 이번 대회 '1호'로 32강 진출을 확정했다.

사진제공=대한축구협회

한국은 4-2-3-1 포메이션을 활용했다. 김지우(부산 아이파크 U-18)가 최전방 공격수로 나섰다. 2선엔 백건(신평고) 안선현(포항 스틸러스 U-18) 임지성(전북현대 U18)이 자리했다. 수비형 미드필더로 박주호(부산 U-18) 한승민(전북 현대 U-18)이 출격했다. 수비는 최재혁(강원FC U-18) 최민준(포항 U-18) 강무성(울산 HD U-18) 성민수(포항 U-18)로 구성됐다. 골문은 장준영(포항 U-18)이 지켰다.

Advertisement

로테이션을 활용했다. 직전 우간다전과 비교해 네 자리가 바뀌었다. 남이안(울산 U-18) 이인우(수원 삼성 U-18) 김지호(대전하나시티즌 U-18) 정하원(FC서울 U-18)이 벤치에서 경기를 시작했다.

사진제공=대한축구협회

'리틀 태극전사'는 모두가 강했다. 한국은 뉴칼레도니아를 상대로 전반에만 5골을 꽂아 넣었다. 전반 5분 박주호의 선제골, 전반 15분과 전반 20분 김지우의 득점으로 점수 차를 벌렸다.

Advertisement

변수가 발생했다. 한국은 3-0으로 앞선 상황에서 임지성이 불의의 부상으로 전반 17분 만에 이인우와 교체됐다. 하지만 한국은 흔들리지 않았다. 안선현과 한승민도 득점포를 가동했다.

Advertisement

한국은 후반 시작과 동시에 3명을 교체했다. 체력 안배와 동시에 새 선수에게 출전 기회를 부여했다. 태도윤(울산 U-18) 김정현(수원 U-18) 최건민(전북 U-18)이 대회 처음으로 경기에 나섰다. 한국은 후반 8분 김지우의 쐐기골이 나왔다. 김지우는 '해트트릭'(한 경기 3골)을 완성했다. 뉴칼레도니아는 후반 16분 득점했지만, 오프사이드로 득점 취소됐다. 위기를 넘긴 한국은 안선현이 페널티킥을 얻어냈다. 하지만 안선현은 본인이 얻어낸 페널티킥 키커로 나섰지만 상대 골키퍼 선방에 막혔다. 경기는 그대로 6대0, 한국의 완승으로 끝났다. 한국은 25일 에콰도르와 조별리그 최종전을 치른다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com