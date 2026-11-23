출처=염태영 의원 SNS

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[스포츠조선 전영지 기자]"시민구단의 존재는 단순히 성적이나 재원만으로 설명되지는 않습니다. 동네에서 공을 차던 아이가 프로 선수가 되는 길, 여자선수들이 뛸 수 있는 무대를 갖는 일, 이것이 시민구단이 만드는 가치입니다."

수원시장 출신 염태영 더불어민주당 의원이 수원의 시민구단 수원FC의 존재 가치에 대한 분명한 목소리를 냈다. 염 의원은 수원시장 시절 성남시장이자 성남FC 구단주였던 이재명 대통령과 '깃발 더비'를 선보이고 리그 흥행을 이끌며 축구사랑과 함께 스포츠에 대한 남다른 이해를 보여준 바 있다.

사진출처=스포츠조선 DB

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염 의원은 22일 수원 삼성이 경남FC를 3대1로 꺾고 K리그2 우승을 확정 지은 후 자신의 SNS를 통해 "이번 우승은 1996년 K리그에 첫발을 내디딘 뒤, 2000년대 초반 아시아를 호령하던 모습으로 돌아가는 출발선입니다. 오늘 우승의 기운을 모아 이제 다시 아시아 챔피언으로 우뚝 설 날이 멀지 않았습니다. 내년 K리그1에서의 힘찬 도약이 그 첫걸음이 될 것입니다"라며 진심 어린 축하 인사를 건넸다. "저도 국회에서 힘을 보태겠습니다. 모기업이 구단에 더 과감하게 투자할 수 있도록 각종 지원과 인센티브 등으로 적극 뒷받침하겠습니다. 스포츠가 문화를 넘어 지역 경제를 살리는 산업으로 발전하도록 하겠습니다. 수원 시민과 함께 끝까지 힘차게 응원하겠습니다"라고 적었다.

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수원 FC 위민 W코리아컵 초대 우승! 사진제공=수원FC 위민

같은 날 수원FC가 김포FC를 1대0으로 꺾고 승격의 9부 능선을 넘었다. 이튿날 이른 아침, 염 의원은 "이젠 수원FC 차례입니다"라며 '수원의 자랑' 수원 삼성, 수원FC의 동반 승격을 응원했다. "수원FC가 김포FC를 1대0으로 꺾고 3연승으로 2위를 지키며, K리그1 승격까지 승점 1점만을 남겼습니다. 같은 날 수원FC 위민은 W코리아컵 결승에서 세종 스포츠토토를 1대0으로 꺾고 초대 챔피언에 올라, WK리그와 전국체전에 이은 시즌 3관왕을 이뤄냈습니다"며 수원FC 남녀 팀을 열렬히 응원하는 메시지를 전했다.

수원FC 구단주 출신으로서 시민구단의 존재 이유, 지속가능성의 필요성에 대한 철학은 분명하고 확고했다. "수원삼성블루윙즈는 글로벌 기업, 삼성을 구단주로 하여 수원의 명성을 아시아에 떨친 큰집입니다. 수원FC는 수원 축구의 뿌리를 더욱 확고히 하려 꾸린 작은집입니다. 그 작은집도 기대 이상 잘 해내고 있습니다. 작은집이 잘된다고 큰집의 자리가 줄어드는 일은 없습니다"라고 했다. "2002월드컵의 뜨거운 열기 속에, 수원시는 유소년과 학교 축구를 성인무대로 이어주고자, 2003년 수원시청 축구팀을 창단했습니다. 실업 무대에서 대통령배 두 차례와 내셔널리그 우승을 일구며 강호로 자리잡았고, 2013년 프로로 전환해 K리그 챌린지에 뛰어들었습니다. 수원FC 위민도 2008년 창단해서 WK리그 원년부터 함께 해 온 팀"이라고 시민구단 수원의 역사를 소상히 짚었다.

사진출처=수원FC

사진출처=수원FC 위민

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"시민구단을 왜 계속 유지하느냐는 따가운 목소리도 있습니다. 그러나 시민구단의 존재는 단순히 성적이나 재원만으로 설명되지는 않습니다. 동네에서 공을 차던 아이가 프로 선수가 되는 길, 여자 선수들이 뛸 수 있는 무대를 갖는 일, 이것이 시민구단이 만드는 가치"라며 시민구단의 존재 의의를 밝혔다. "한 도시의 두 팀은 그 도시의 자랑이자, 큰 자산입니다. 맨체스터에는 유나이티드와 시티가, 밀라노에는 AC밀란과 인테르가, 마드리드에는 레알과 아틀레티코가 있으며, 런던에서는 아스널, 첼시, 토트넘이 경쟁합니다. 치열한 더비로 세계적인 축구 도시가 되었습니다"라며 '왜 한 도시에 두 개의 축구팀이 필요한가'를 비판하고 나선 일부의 몰이해를 짚었다.

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21일 수원월드컵경기장에서 열린 수원 삼성과 경남 FC의 K리그2 2026 33라운드 경기. 수원이 승리하며 우승을 확정했다. 트로피를 들어올리며 환호하는 수원 이정효 감독과 선수들의 모습. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.21/

사진출처=수원FC

"수원삼성블루윙즈 푸른 함성도, 수원FC 붉은 열정도 모두 수원의 자부심"이라는 점을 분명히 했다. "마지막 한 경기, 수원FC가 반드시 승격의 문을 열고 내년도 K리그1에서 두 팀이 나란히 서길 바랍니다. 수원은 명실상부 대한민국 축구의 수도입니다. 스포츠의 메카, 수원 화이팅!"이라며 뜨거운 응원을 전했다. '수원시 #수원FC #수원FC위민 #K리그1승격 #자동승격가자 #W코리아컵 #초대챔피언 #시즌3관왕 #시민구단 #축구도시수원'이라는 해시태그엔 '대한민국 축구 수도' 수원을 향한 자부심, 축구를 향한 애정이 듬뿍 담겼다.

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염 의원의 염원은 현실이 됐다. 2027시즌, K리그1엔 2개의 수원 팀이 돌아온다. 22일 서울이랜드가 충남 아산과 1대1로 비기고, 대구가 김해에 3대0으로 승리하면서 29일 K리그2 최종전을 남기고 2위 수원FC(승점 63)와 3위 대구FC(승점 59)의 승점 차가 4점으로 벌어지며 1-2위에게 주어지는 자동승격이 확정됐다. 2027년 K리그2에 수원은 없다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com