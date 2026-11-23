사진캡쳐=마요르카 유튜브

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[스포츠조선 김대식 기자]하비에르 아기레 감독이 또 이강인을 언급했다.

발렌시아를 이끌고 있는 아기레 감독은 22일(한국시각) 스페인 마드리드의 에스타디오 데 발레카스에서 열린 라요 바예카노와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 경기에서 1대0 승리를 거둔 후 일본 유망주 사토의 미래에 대해서 언급했다.

아기레 감독은 "(스포츠 디렉터인) 브라울리오 바스케스가 선수의 에이전트와 이야기를 나누었고, 선수 측은 출전 시간을 확보하기 위해 임대를 원하고 있다. 그 내용을 바탕으로 내가 직접 선수와 대화를 나누었으며, 우리 양측 모두 이에 동의했다. 이것이 실제 상황"이라고 밝혔다. 이어 "우리 구단 구성원 전원은 그가 장래성이 뛰어난 선수이며 적응 기간이 필요하다는 점에 의견을 같이하고 있다"고 말했다.

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2006년생인 사토는 일본 최고 유망주다. 지난 7월 FC도쿄를 떠나 발렌시아에 입단했다. 발렌시아 구단 공식 발표에 따르면 계약 기간은 2031년까지이며, 이적료는 약 400만 유로(약 69억 원)로 알려졌다. 사토는 프리시즌부터 펄펄 날면서 곧바로 발렌시아에 정착하는 것처럼 보였다.

AFP연합뉴스

하지만 사토는 아기레 감독 체제에서 리그 출전 기회를 전혀 얻지 못하고 있다. 사토의 마지막 리그 출전은 지난 9월 12일 세비야전이다. 카를로스 코르베란 전 감독 체제에서는 시즌 초반 5경기에서 297분을 소화하며 3경기에 선발로 나섰지만, 코르베란 감독이 경질된 이후에는 리그에서 단 1분도 뛰지 못했다. 아기레 감독 부임 후 유일한 선발 출전은 이달 초 코파 델 레이에서 타베르네스(6부)를 상대한 경기였다. 사토는 이달 일본 대표팀 명단에서도 제외됐다.

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아기레 감독은 사토가 아직 스페인 1부에서 뛸 실력이 아니라고 평가한 모양이다. 사토의 미래를 언급하는 과정 속 아기레 감독은 이강인을 다시 언급했다. "나는 과거 마요르카 시절에 (사토와) 같은 국적인 쿠보 다케후사, 그리고 한국인 이강인을 지도한 적이 있다. 그들은 어린 시절부터 스페인 유스 시스템에서 자라 결국 좋은 활약을 펼쳤지만, 그 과정조차 결코 쉽지 않았다"며 새 환경에서 선수의 성장이 얼마나 어려운 일인지를 강조했다.

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사진캡쳐=FIFA 중계화면

아기레 감독과 이강인의 인연은 2022년 3월로 거슬러 올라간다. 당시 강등 위기의 마요르카 지휘봉을 잡은 아기레 감독은 이강인의 탈압박과 패스 능력을 높이 평가해 전술의 핵심으로 활용했다. 부임 초기에는 수비 가담을 강하게 주문하기도 했다. 이강인은 2022~2023시즌 라리가 36경기에서 6골-7도움을 기록하며 마요르카의 돌풍을 이끌었고, 이를 발판으로 2023년 파리 생제르맹(PSG)에 입단했다.

두 사람의 사제 관계는 이후에도 이어졌다. 아기레 감독은 과거 한 매체와의 인터뷰에서 이강인을 아들 같다고 언급하기도 했다. 이강인도 아기레 감독과 만날 때마다 아들처럼 행동하는 모습을 보여줬다.

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마지막으로 아기레 감독은 "일본 J리그에서 스페인 리그로 넘어오는 것은 매우 큰 변화이므로, 어딘가에서 출전 기회를 찾는 것은 좋은 생각이라고 본다. 현재 사토는 영어를 공부하고 있고 스페인어는 하지 못한다. 다만 장래를 놓고 보면 대단히 흥미로운 선수"라고 강조했다.