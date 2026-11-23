자료사진 출처=언스플래쉬

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 영국의 한 전직 프로축구 선수가 경기 때 입었던 속옷과 수위 높은 사진을 판매해 약 3000만원을 벌었다고 털어놨다. 데일리스타 등 외신들에 따르면 영국 하부리그 전직 축구선수 조지 레이(33)가 축구 팟캐스트에 출연해 선수 시절 경험한 이색적인 부업을 공개했다.

과거 크루 알렉산드라와 트랜미어 로버스 등에서 중앙 수비수로 활약한 레이는 어느 날 온라인을 통해 한 남성 팬으로부터 자신이 입었던 속옷을 보내달라는 메시지를 받았다.

처음에는 깨끗한 속옷을 보냈지만 팬의 반응은 만족스럽지 않았다. 팬은 "입었던 냄새가 나지 않는다. 경기 때 입은 것을 원한다"고 요구했다.

Advertisement

레이는 훈련을 마친 뒤 속옷을 보내기도 했지만 팬은 여전히 만족하지 않았다. 결국 그는 실제 경기에서 착용한 속옷을 보내기로 했다. 레이는 "세 번째 속옷은 경기에 입고 나갔다. 최대한 깨끗하게 문질러 닦은 뒤 보냈다"고 설명했다.

그제야 팬은 "만족한다"는 답장을 보내왔다.

Advertisement

이후 팬의 요구는 점점 커졌다. 속옷을 구매하는 데 그치지 않고 돈을 주는 대가로 노출 사진도 요청했다. 레이는 처음에는 별다른 거부감 없이 응했고, 이런 거래는 약 1년 6개월 동안 이어졌다.

Advertisement

그가 이 팬에게 받은 돈은 모두 1만 6000파운드(약 3000만원)에 달했다. 레이는 "그냥 피부가 조금 드러나는 사진일 뿐이라고 생각했다. 500파운드를 준다면 크게 신경 쓸 일도 아니었다"고 말했다.

Advertisement

그러나 이 관계도 오래 가지는 못했다. 팬이 온라인 거래를 넘어 직접 만나 신체 접촉을 하자고 요구했기 때문이다. 레이는 "그건 나도 받아들이기 어려웠다. 결국 시간이 지나면서 자연스럽게 연락이 끊겼다"고 밝혔다.

레이의 별난 부업은 여기서 끝이 아니었다. 그는 선수 생활 내내 동료들의 발을 간질이는 일로도 돈을 벌었다고 공개했다.

Advertisement

한 남성이 동료의 발을 간질여 줄 수 있느냐고 연락을 해 왔고 선수들은 처음에는 장난삼아 제안을 받아들였지만, 한차례에 500파운드(약 90만원)씩 입금되자 적극적으로 참여했다.

레이는 "어느 날 한번 해보자는 생각으로 응했는데 계좌에 500파운드가 들어왔다. 우리끼리 서로 발을 간질여 줬고, 그는 매번 500파운드를 지급했다. 선수들이 모두 참여했다"고 말했다.

이런 일은 그가 크루에서 선수 생활을 시작한 16세 때부터 은퇴 무렵까지 이어졌다고 한다.

Advertisement

레이는 SNS에서도 적지 않은 돈을 벌었다. 영국 인기 드라마 '코로네이션 스트리트(Coronation Street)'의 등장인물 로이 크로퍼를 패러디한 트위터 계정을 운영해 팔로워 약 90만명을 모았다.

한때 해당 계정은 인기를 많이 얻었지만 계속해서 아이디어를 만들어내는 데 힘이 부쳐 그는 1만 5000파운드에 계정을 팔았다.

레이는 "지금까지 여러 가지 부업을 해봤지만 하나를 꾸준히 이어가지는 못했다"고 웃었다.

한편 웨일스 21세 이하(U-21) 대표팀에서도 뛰었던 레이는 2024~2025시즌을 끝으로 선수 생활을 마감했다. 이후 아랍에미리트(UAE) 두바이로 이주해 부동산 업계에서 일을 하고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com