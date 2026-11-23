Manchester United's head coach Mauricio Pochettino reacts during the English Premier League soccer match between Liverpool and Manchester United in Liverpool, England, Sunday, Nov. 22, 2026. (Martin Rickett/PA via AP) UNITED KINGDOM OUT; NO SALES; NO ARCHIVE; PHOTOGRAPH MAY NOT BE STORED OR USED FOR MORE THAN 14 DAYS AFTER THE DAY OF TRANSMISSION; MANDATORY CREDIT

Manchester United's Lisandro Martinez tackles Liverpool's Alexander Isak during the English Premier League soccer match between Liverpool and Manchester United in Liverpool, England, Sunday, Nov. 22, 2026. (AP Photo/Jon Super)

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[스포츠조선 김가을 기자]재앙이다. 맨유(잉글랜드)가 한 경기에서 불명예 기록 2개를 썼다.

마우리시오 포체티노 감독이 이끄는 맨유는 23일(이하 한국시각) 영국 리버풀의 안필드에서 열린 리버풀과의 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 원정 경기에서 0대4로 완패했다. 맨유는 개막 11경기에서 1승5무5패(승점 8)를 기록하는 데 그쳤다. 20개 팀 가운데 19위, 강등권에 머물렀다.

포체티노 감독의 맨유 사령탑 데뷔전이었다. 하지만 전반 8분 만에 악몽이 시작됐다. 레니 요로가 거친 태클로 레드카드를 받고 퇴장당했다. 수적 열세에 놓인 맨유는 리버풀에 무려 네 골을 허용했다. 리버풀은 도미니크 소보슬러이, 플로리안 비르츠, 리오 은구모하, 빅토르 무뇨스가 번갈아 득점포를 가동하며 맨유를 무너뜨렸다.

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Manchester United's French defender #15 Leny Yoro (R) is sent off for this foul on Liverpool's Swedish striker #09 Alexander Isak (L) during the English Premier League football match between Liverpool and Manchester United at Anfield in Liverpool, north west England on November 22, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

영국 언론 '더선'은 '포체티노 감독은 리버풀전 참사 속 EPL에서 달갑지 않은 기록 두 개를 썼다. 그는 참담한 출발을 알렸다. 포체티노 감독는 리버풀을 상대로 비참한 시작을 했다. 경기 시작 10분 만에 퇴장을 지켜봐야 했고, 선제골까지 내줬다. EPL 역사상 감독 부임 후 치른 첫 경기에서 이보다 더 빨리 선수가 퇴장당한 사례는 없었다. 과거 윔블던을 이끌었던 에질 올센 감독이 1999년 왓포드전에서 딘 블랙웰의 퇴장을 지켜봤던 17분을 경신한 것'이라고 했다.

이 매체는 '포체티노 감독은 사령탑 데뷔전 전반전에 2실점하고 레드카드까지 받는 상황을 겪은 유일한 감독으로 역사에 이름을 올리게 됐다. 하지만 여기서 끝이 아니었다. 리버풀은 포체티노 감독과 맨유의 상처에 소금을 뿌리듯 공세를 이어갔다. 리버풀이 완승을 거뒀다'고 덧붙였다.

Soccer Football - Premier League - Liverpool v Manchester United - Anfield, Liverpool, Britain - November 22, 2026 Manchester United manager Mauricio Pochettino looks dejected REUTERS/Ian Hodgson EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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경기 뒤 포체티노 감독은 "선수들에게서 배운 점은 선수들이 싸우려는 의지가 있다는 사실이다. 팀과 구단에 헌신하고 있고, 당연히 경기를 이기고 싶어 한다. 우리는 믿기 어려울 정도로 많은 노력을 쏟았다. 이번 경기는 하나의 시험대였다. 경기 시작 8분 만에 10명이 됐고, 퇴장을 당한 뒤 그 상황에서 실점했다. 그런 상황이 쉽다고 생각하는가. 세계 최고의 팀이라도 이런 상황과 조건에서 경기했다면 4골을 내줬거나 그보다 더 많은 골을 허용했을 수도 있다"고 말했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com