지난 11월 18일(수) 진행된 한국스포츠레저 봉사활동 행사에서 김대욱 대표이사와 임직원들이 단체 사진 촬영에 임하고 있다

지난 11월 18일(수) 진행된 한국스포츠레저 봉사활동에 참여한 스포츠단 빙상단 소속 김동욱 선수가 한사랑마을 이용자에게 점심 식사를 돕고 있다

Advertisement

Advertisement

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자인 한국스포츠레저㈜(대표이사 김대욱)는 지난 18일 경기도 광주시 초월읍에 위치한 초록우산 한사랑마을과 한사랑장애영아원을 찾아 임직원들이 참여하는 단체 봉사활동을 진행했다고 23일 밝혔다.

한국스포츠레저 출범 이후 김대욱 대표이사를 비롯한 임직원들이 함께 참여한 첫 단체 사회공헌 활동으로 지역사회 소외계층에게 실질적인 도움을 전하고 공공기관으로서 사회적 책임을 다하기 위해 마련됐다.

이날 행사에 참여한 임직원들은 중증장애인 거주시설인 '한사랑마을'과 장애영유아 거주시설인 '한사랑장애영아원' 두 곳으로 나뉘어 시설별 특성에 맞는 봉사활동을 펼쳤다. 특히 이번 봉사활동에는 스포츠토토 빙상단 소속 김동욱 선수도 동참해 임직원들과 함께 나눔의 의미를 더했다.

Advertisement

한사랑마을과 한사랑장애영아원에 도착한 임직원들은 이용인과 아동들에게 야외 바비큐 특식을 제공하며 봉사활동을 시작했다. 한사랑마을에서는 시설 관계자들의 안내에 따라 생활실별로 이용인들의 식사를 보조했으며, 한사랑장애영아원에서도 아이들과 일대일 짝꿍을 이뤄 식사 시간을 함께했다.

오후에는 시설별 특성에 맞는 활동이 이어졌다. 한사랑마을에서는 휠체어 산책 동행과 담소 나누기, 생활실 환경 정리 등을 진행했으며, 한사랑장애영아원에서는 놀이터 산책과 자전거 타기 등 다양한 신체활동을 함께하며 각각 교류의 시간을 가졌다.

Advertisement

이와 함께 한국스포츠레저는 이번 봉사활동을 계기로 두 시설의 생활환경 개선 등을 위해 총 3000만 원의 후원금을 전달했다. 후원금은 한사랑마을의 냉난방기 설치 비용 일부를 지원하고, 한사랑장애영아원에는 아동 공부방 조성을 위한 책상과 의자 등 학습용 가구를 마련하는 데 활용될 예정이다.

Advertisement

이번 봉사활동에 참여한 빙상단 김동욱 선수는 "임직원들과 함께 봉사활동에 참여해 이용인들에게 작은 즐거움을 전할 수 있어 큰 보람을 느꼈다"며, "앞으로도 스포츠를 통해 받은 사랑을 지역사회에 환원하는 일에 적극 동참하겠다"고 전했다.

Advertisement

김대욱 대표이사는 "한국스포츠레저 출범 이후 임직원들이 한뜻으로 뭉쳐 이웃들과 따뜻한 한 끼를 나누고, 생활환경을 개선해 아이들의 배움터를 가꾸는데 힘을 보탤 수 있어 매우 뜻깊다"며, "앞으로도 전국 사업장과 스포츠단을 중심으로 지역사회에 실질적인 도움이 되는 다양한 사회공헌 활동을 꾸준히 이어가겠다"고 밝혔다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com