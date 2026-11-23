사진=파브리지오 로마노 SNS

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[스포츠조선 강우진 기자]심각한 부상으로 장기 이탈이 확정적인 파리생제르망(PSG)의 공격수 데지레 두에가 절도 피해까지 볼 뻔했다.

프랑스 레퀴프는 23일(한국시각) '니스 원정에서 오른쪽 무릎 전방십자인대 파열 부상을 당한 두에는 귀가하던 중 자택 앞에 있던 경찰들을 발견했다'며 '청년 3명이 그의 집 대문을 기어오르려다 도주한 뒤였다'고 보도했다.

두에는 오른쪽 무릎 전방십자인대 파열 부상을 당한 뒤 또다시 불미스러운 일을 겪은 것으로 알려졌다. 두에는 귀가 중 집 앞에 있는 경찰들을 보고 놀랐다고 한다. 목격자에 따르면 자택 침입을 시도하던 이들은 술에 취한 것으로 보였고, 경찰이 도착하기 전에 도주했다. 주택 내부로 침입하거나 실제로 문을 부수고 들어가지는 않았기 때문에 재산상 피해는 발생하지 않았다고 한다.

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심각한 부상으로 힘든 시기를 보내고 있는 두에인만큼 경기 외적인 문제까지 발생했다면 멘털에 악영향을 끼칠 수 있는 상황이었다. 앞서 PSG 구단은 공식 홈페이지를 통해 '두에는 리그1 니스전에서 오른쪽 무릎 전방십자인대가 파열되는 부상을 당했으며, 이달 말 이전에 수술을 받을 예정이다'고 밝혔다.

PSG는 이강인이 몸담았던 구단이다. 올해 이강인은 PSG에서 스페인 프리메라리가 아틀레티코 마드리드로 이적했다. 이강인은 PSG 시절 주전 공격수나 미드필더의 공백을 메우는 로테이션 선수였다. 올해도 주전 선수들의 부상이 발생하고 있어 대체자원을 꾸준히 활용해야 하는 PSG다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com