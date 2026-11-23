스포츠조선DB

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]쿠보 다케후사(레알 소시에다드)가 또 현지 언론의 냉혹한 평가를 피하지 못했다.

소시에다드는 23일(한국시각) 스페인 산탄데르의 캄포스 데 스포르트 데 엘 사르디네로에서 열린 라싱 산탄데스와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 원정 경기에서 2대3으로 패배했다. 이번 패배로 4위 레알 베티스와의 격차라 벌어졌다.

경기 후 스페인 매체 아스는 '소시에다드의 합격점과 낙제점. 이토록 많은 결정적 기회를 놓쳐서는 이길 수 없다'라는 제목의 기사를 통해 선수별 평가를 내놓았다. 매체는 쿠보에 대해 '25분간 뛰었지만 존재감이 거의 없었다'고 전했다. 이어 '현시점에서는 안데르 바레네체아의 대체 자원 후보가 아니다'라며 부상으로 이탈 중인 안데르 바레네체아의 공백을 메울 카드로서도 물음표를 붙였다고 언급했다.

Advertisement

EPA연합뉴스

경기 시작 8분 만에 2골을 내준 소시에다드는 전반 추가시간 미켈 오야르사발의 득점으로 한 골을 따라붙었고, 후반 15분 곤살루 게드스의 동점골로 균형을 맞췄다. 후반 23분 세르히오 카날레스에게 페널티킥으로 결승골을 허용했다. 쿠보는 이 실점 직후 카를로스 솔레르와 교체돼 그라운드를 밟았다. 그러나 팀의 추격 동력을 되살리지 못한 채 경기는 그대로 끝났다.

쿠보의 저조헌 존재감은 강한 비판을 받았다. 또다른 스페인 매체 문도 데포르티보도 쿠보에게 냉정했다. 이 매체는 쿠보에 대해 '존재감 없었다'고 비판하며 '스코어가 2-3이 된 직후 투입됐지만 교체 출전에도 경기 흐름을 바꾸지 못했다'고 지적했다. 다른 스페인 매체 엘 데스마르케는 '돌파력을 발휘한 장면이 극히 드물었다'고 비판했다. 특유의 드리블로 상대 수비를 허물 기회가 제한적이었다는 분석이다. 세 매체 모두 쿠보의 임팩트가 기대에 미치지 못했다고 입을 모은 셈이다.

AP연합뉴스

이를 두고 일본 매체 풋볼 채널은 '쿠보는 지난 브라질전에서 득점을 터뜨리며 일본의 3대2 승리에 기여한 바 있다. 대표팀에서는 확실한 결과를 남겼지만, 소속팀으로 돌아와 치른 첫 경기에서는 임팩트를 남기지 못했다. 바레네체아의 부상으로 공격진에서의 역할이 기대되는 가운데, 쿠보는 현지 언론으로부터 냉정한 평가를 받게 됐다'고 전했다.

Advertisement

Advertisement

한편 같은 날 이강인은 헤타페와의 경기에서 후반 교체로 출전해 공격 포인트를 쌓지는 못했지만 패스를 뿌릴 때마다 뛰어난 기회 창출을 보이며 극찬을 받았다. 쿠보의 거듭된 부진과 이강인의 적응이 비교되고 있는 시즌이다.