사진=SNS 영상 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]손흥민과 토마스 뮐러가 미국 메이저리그사커(MLS)의 발전을 위해 쓴소리를 했다.

월드사커토크는 23일(한국시각) '손흥민은 뮐러가 시작한 논쟁에 목소리를 보탰다. 뮐러가 지적한 MLS와 유럽 주요 리그의 차이에 동의한 것'이라며 '두 선수 모두 최고 수준의 축구를 경험했기에 글로벌 위상을 강화하려는 리그 입장에서 이들의 발언은 특히 의미가 크다'고 보도했다.

바이에른 뮌헨에서 경력을 쌓은 뒤 2025년 밴쿠버 화이트캡스에 합류한 뮐러는 최근 MLS를 유럽리그와 비교했다. 핵심은 강등 시스템이었다.

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뮐러는 "리그 시스템이 다르기 때문에 비교하기 어렵다. 강등이 없고, 엄청난 압박도 없다"며 "누구도 패배를 좋아하지는 않는다. 하지만 강등을 피하기 위해 싸우는 상황과는 완전히 다르다"고 주장했다.

그는 또한 유럽 구단들이 하위 리그로 강등될 경우 겪게 되는 결과도 강조했다. 예산 삭감과 선수 계약 불확실성 등이 대표적이다. 뮐러는 이러한 위험 부담이 팀의 경기 접근 방식을 크게 바꿀 수 있다고 주장했다. 특히 강등을 피하기 위해 경쟁하는 상대를 만났을 때 그 차이가 두드러진다는 설명이다.

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이후 전 토트넘 공격수 손흥민도 MLS에서 뛰면서 비슷한 차이를 경험했는지에 관한 질문을 받았다. LA FC에 합류한 손흥민은 뮐러의 지적에 동의했다.

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손흥민은 "뮐러의 말은 정확한 지적이라고 생각한다. MLS는 크게 성장하고 있고, 유명 선수들도 리그에 합류하고 있다"며 "하지만 때때로 강등이 없기 때문에 압박감이 덜하다는 것을 느낄 수 있다. 리그 최하위권으로 시즌을 마쳐도 여전히 그 리그에 남을 수 있기 때문"이라고 주장했다.

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손흥민은 토트넘에서 오랜 기간 뛰면서 느꼈던 압박감을 설명했다.

그는 "나 역시 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 뛰었다. 그곳에서는 매주, 때로는 3일에 한 번씩 엄청난 압박에 직면한다"며 "경기력이 좋지 않거나 좋은 플레이를 보여주지 못하고, 팀이 부진에 빠져 순위표 하위권에 자리하게 되면 힘든 시기를 겪게 된다"고 했다.

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이어 "그런 점이 경쟁을 더욱 재미있게 만든다고 생각한다"며 "리그 관계자들이 이 문제를 살펴보고 어쩌면 변화를 고려해 주기를 바란다"고 덧붙였다.

리그를 대표하는 두 스타가 목소리를 낸 만큼 MLS가 제도적 개선을 시도할 가능성도 충분히 있다. 핵심 쟁점은 분명해졌다. MLS에 승강제를 도입하는 것이다. 리그는 재미를 위해 선수간, 구단간 치열한 경쟁을 부추길 필요가 있다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com