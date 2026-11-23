사진제공=한국프로축구연맹

Advertisement

Advertisement

[김천=스포츠조선 김가을 기자]세르지우 코스타 제주 SK 감독이 대한민국 축구대표팀을 향한 소신 발언을 했다.

코스타 감독은 한국 축구와 인연이 깊다. 그는 지난 2018년 파울루 벤투 감독 사단으로 한국 대표팀과 인연을 맺었다. 당시 코스타 감독은 A대표팀 수석코치를 맡아 벤투 사단의 지략가로 활약했다. 특히 포르투갈과의 2022년 카타르월드컵 조별리그 H조 최종전에선 2차전 퇴장 징계로 벤치를 지키지 못한 벤투 감독 대신 경기를 지휘했다. 한국의 2대1 승리를 이끌며 원정 16강 진출에 앞장섰다. 카타르 대회 이후 한국을 떠났던 코스타 감독은 올 시즌을 앞두고 제주의 지휘봉을 잡고 한국으로 돌아왔다.

사진제공=한국프로축구연맹

그는 22일 김천종합운동장에서 열린 김천 상무와의 '하나은행 K리그1 2026' 원정 경기를 앞두고 현재 한국 축구에 대해 입을 뗐다.

Advertisement

코스타 감독은 "나는 한국 축구를 굉장히 사랑한다. 그리고 한국 축구는 큰 잠재력이 있다는 것도 알고 있다. 개인적으로 국가대표팀에도 굉장히 큰 애정을 갖고 있다. 그리고 한국 선수처럼 국가대표에 애정을 갖고 있는 것을 나는 어느 곳에서도 보지 못했다"고 했다.

그는 "선수들이 더 나은 환경에서 (경기) 할 수 자격이 있다고 생각한다. 대한축구협회(KFA)가 이제 새 회장을 뽑을 것이다. 선수들이 필요로 하는 좋은 감독이 왔으면 좋겠다. 전술적인 부분뿐만이 아니라 인간으로서도 애정을 갖고 더 사랑을 받을 자격이 있는 선수들이다. 그게 아무래도 새 감독을 선임하는 것에 영향이 갔으면 좋겠다"고 바람을 드러냈다.

Advertisement

KFA는 12월 18일 협회장 선거를 진행할 계획이었다. 하지만 국제축구연맹(FIFA)이 KFA가 K-축구 혁신위원회의 권고에 따라 추진해 온 선거 제도 개혁안에 대해 우려의 목소리를 낸 것이다. 결국 연내 선거가 무산됐다.

Advertisement

한편, 제주는 올 시즌 리그 36경기에서 13승12무11패(승점 51)를 기록하며 7위에 랭크돼 있다. 제주는 28일 FC안양과 격돌한다. 그는 "100% 책임감을 갖고 해야한다. 동기부여를 떠나서 우리가 보여야 하는 최선이다. 팬들을 위해 최선을 다해야 한다"고 각오를 다졌다.

Advertisement

김천=김가을 기자 epi17@sportschosun.com