사진=ESPN 영상 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]토트넘 홋스퍼가 히샬리송의 매각으로 역대급 손실을 기록할 수 있다는 전망이 나온다.

영국 스퍼스웹은 23일(한국시각) '튀르키예행을 앞둔 히샬리송의 이적은 이제 두 가지 핵심 조건에 달려 있다'며 '트라브존스포르가 그에 대한 관심을 본격적으로 끌어올리고 있다'고 전했다.

로이터연합뉴스

히샬리송은 구단 내에서 여전히 거취가 불투명한 상황이다. 시즌 개막 이후 브렌트퍼드전에서 뛴 것을 마지막으로 토트넘 소속으로 공식 경기에 출전하지 못하고 있다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 출전 가능성은 사실상 사라졌다. 여름 이적시장에서 여러 구단의 관심에도 팀을 떠나는 데 실패한 히샬리송은 로베르토 데 제르비 감독의 EPL 25인 등록 명단에서 제외됐다. 같은 리그의 에버턴은 히샬리송 영입에 근접했던 구단 중 하나였지만, 이적은 성사되지 않았다. 이후 튀르키예와 브라질 구단들이 관심을 보였지만, 마찬가지로 실제 이적까지 이어지지는 않았다.

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그러나 겨울 이적시장이 다가오면서 히샬리송을 향한 관심은 점차 커지고 있다. 매체는 '트라브존스포르가 1월 이적시장을 앞두고 히샬리송 영입에 다시 관심을 보이고 있다'며 '이적은 두 가지 핵심 조건에 달려 있는데 급여와 출전 시간 보장이다'고 주장했다.

아직 히샬리송과 트라브존스포르 사이에 협상은 진행되지 않았다. 토트넘은 약 1000만파운드(약 180억원)의 이적료를 받아들일 준비가 된 것으로 전해졌다. 이적료가 대폭 인하되면서 트라브존스포르가 영입 관심을 다시 키우고 있다. 에버턴에서 6000만파운드(약 1000억원)에 영입했던 토트넘에게 막대한 손실이 예상된다. 약 820억원을 손해보는 셈이다.

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토트넘은 히샬리송을 스쿼드에서 제외한 뒤 중앙 공격수 문제를 겪고 있다.

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스퍼스웹은 '토트넘은 계속해서 새로운 공격수를 물색하고 있다'며 '히샬리송이 팀을 떠날 경우 이고르 마타노비치 영입설도 계속 거론되고 있다'고 전했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com