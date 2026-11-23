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[스포츠조선 김대식 기자] 손흥민과 뛰는 브루노 페르난데스, 상상만 해도 무섭다.

맨체스터 유나이티드 주장 페르난데스가 2019년 당시 토트넘 이적에 매우 근접했었다는 비화를 공개했다.

페르난데스는 22일(한국시각) 영국 매체 스카이 스포츠와 인터뷰에서 맨유가 아닌 토트넘 이적에 근접했다고 밝혔다. 시기는 2019년 여름이었다. 토트넘은 2018~2019시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 결승전에서 패배해 새로운 에이스를 찾고 있었다. 당시 토트넘을 이끌던 마우리시오 포체티노 현 맨유 감독은 페르난데스를 원했다.

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당시 스포르팅 리스본에 있던 브루노는 토트넘 이적을 원했다. 그는 당시 토트넘 수뇌부와 직접 만나 포체티노 감독의 전술 시스템 안에서 자신이 어떻게 녹아들 수 있는지에 대한 설명을 들었다고 회상했다. 손흥민, 해리 케인, 델레 알리와 함께 공격진을 이루며 뛸 수 있다는 전망이 무척 매력적으로 다가왔다는 것이다.

페르난데스는 "당시 저는 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 입성을 간절히 열망하던 아주 젊은 선수였다"며 "토트넘에는 케인이 있었고, 델레 알리와 손흥민이 있었다. 전방에서 그 선수들과 함께 호흡을 맞출 수 있는 기회는 정말 매력적이었다"고 털어놓았다. 작년에는 맨유와의 구단 인터뷰 중 "난 토트넘에 있는 손흥민 유니폼도 있다. 난 정말 좋은 유니폼 컬렉션이 많다"고 자랑했던 페르난데스다. 미친 골 결정력의 소유자와 킬러 패스를 잘 넣어주는 페르난데스가 만났다면 환상의 호흡을 자랑했을 것이다.

하지만 토트넘은 끝내 페르난데스가 아닌 탕귀 은돔벨레를 선택했다. 최악의 결정이었다. 약 반 시즌 뒤에 페르난데스는 맨유로 이적해, 2020년대 최고의 에이스로 성장했다. 지난 시즌에는 단일 시즌 EPL 최다 도움 기록도 세웠다.

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그때 페르난데스를 영입하지 못했던 포체티노 감독은 돌고 돌아 맨유 사령탑이 돼 페르난데스를 지도할 수 있게 됐다. 페르난데스는 포체티노 감독에 대한 깊은 존경심도 드러냈다. 그는 "포체티노 감독은 팀에 아주 좋은 에너지를 불어넣기를 좋아하는 분이다. 매우 긍정적이면서도 대단히 강인하고 엄격하다"며 "감독님 본인이 팀 전체와 선수 개개인에게 요구하는 바를 이행하지 않는 것은 결코 용납하지 않겠다고 첫날부터 단호하게 말씀하셨다"고 설명했다.

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또 "감독님은 이 구단이 성공하기를 간절히 바라고 있고, 경기에서 이기기를 원한다. 감독님과 코칭스태프가 말하는 방식, 그리고 우리가 발전하기를 바라는 태도를 보면 그 의지가 매우 명확하고 분명하게 느껴진다"고 덧붙였다.