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[스포츠조선 강우진 기자]마우리시오 포체티노 감독이 맨체스터 유나이티드에 막 부임했지만, 팀의 부진을 끊어내지 못했다. 이제 방법은 내년 1월 이적시장에서 분주하게 움직이는 방법뿐이다.

스페인 피차헤스는 23일(한국시각) '맨유는 리버풀에게 0대4로 완패한 뒤 겨울 이적시장에서 반등을 모색해야 하는 상황에 놓였다'며 '이번 패배는 여러 포지션에 보강이 필요한 맨유 선수단의 문제점을 다시 한번 드러냈다'고 보도했다.

AP연합뉴스

맨유는 1월 이적시장에서 움직임을 준비하고 있으며, 포체티노 부임과 함께 7명의 선수가 거론되고 있다. 칼빈 배시, 안토니 로빈슨, 재러드 브랜스웨이트, 네이선 콜린스, 말로 귀스토, 폴라린 발로건, 이고르 마타노비치가 그 주인공들이다. 우선순위는 수비진 보강에 있는 것으로 보인다. 스카이스포츠에 따르면 맨유는 센터백과 왼쪽 풀백 영입을 검토하고 있으며, 공격수 영입까지 고려하고 있다. 시즌 초반 부진과 포체티노가 오고도 개선되지 않는 성적으로 최대한 빨리 움직여야 한다는 압박이 커졌다.

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현재 대략적인 영입 후보 명단이 나왔지만, 이는 충분히 바뀔 수 있다. 상황은 유동적이며 겨울 이적시장이 시작할 때까지 명단이 변화할 가능성은 크다. 라이벌 팀인 리버풀에게마저 완전히 무너진 맨유는 대대적인 개혁이 필요하다. 팬들의 분노는 극에 달하고 있다. 포체티노가 자신의 전술에 맞춰 적재적소의 영입으로 팀을 구해낼 수 있을지 기대를 모은다.

매체는 '안필드에서 큰 타격을 입은 맨유는 이제 해결책을 내놓아야 한다'며 '1월 이적시장은 선수단의 불균형을 바로잡고 포체티노에게 필요한 전력을 보강할 기회가 될 것'이라고 전했다. 이어 '다만 아직 7명의 선수 중 누구와도 영입이 확정되지 않았으며, 공식적인 협상이 진행 중이라는 사실도 확인되지 않았다'고 덧붙였다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com