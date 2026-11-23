사진=더선

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[스포츠조선 강우진 기자]맨체스터 유나이티드의 처참한 경기력에 레전드 게리 네빌까지 이상 증세를 보였다. 그는 생방송에서 자신의 뺨을 때리며 사람들을 놀라게 했다.

영국 더선은 23일(한국시각) '맨유 팬들이 스카이스포츠 생방송 도중 자신의 뺨을 때린 네빌을 걱정하고 있다'며 '네빌은 맨유 수비진을 강하게 비판하던 중 기이하게도 자신의 뺨을 때렸다'고 보도했다.

맨유는 이날 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 경기에서 리버풀을 만나 0대4로 대패했다. 수적 열세에 놓인 상황이라 리버풀에게 속수무책으로 당했다. 네빌은 맨유 수비수들의 행동과 태도를 강하게 질타했다.

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네빌은 "나는 선수들 중 누구도 발끝에 힘을 주고 긴장한 채 경기에 임하거나, 머릿속에 뭔가 확실히 정리된 것처럼 보이는 모습을 본 적이 없다"고 말했다. 이후 네빌은 선수들이 어떤 모습으로 경기에 임하는지를 묘사했다. 몇 초 동안 멍하니 허공을 응시한 뒤 "정신 차려!"라고 외치면서 자신의 뺨을 연신 때리며 시청자들을 놀라게 했다. 네빌의 기이한 행동에 바로 옆에 앉아 있던 리버풀 출신 제이미 캐러거는 폭소했다.

팬들도 사회관계망서비스(SNS)를 통해 네빌의 행동을 "와! 맨유 선수들이 네빌에게 트라우마를 안겨줬다", "완전히 정신이 나갔다", "세상에, 상황이 나빠질수록 다들 하나둘씩 무너지고 있네" 등 재밌다는 반응을 보였다.

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마우리시오 포체티노 감독의 맨유 사령탑 데뷔전을 치렀지만, 달라진 것은 없었다. 맨유는 리그 19위 강등권까지 내려앉았다. 역대 최악으로 평가되는 맨유의 리그 무승 행진은 9경기로 늘어났다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com