사진제공=대한축구협회

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[스포츠조선 김가을 기자]'리틀 태극전사'의 매서운 화력에 일본도 깜짝 놀랐다.

김현준 감독이 이끄는 대한민국 17세 이하(U-17) 축구대표팀은 22일 오후 11시30분(이하 한국시각) 카타르 도하의 아스파이어존 필드3에서 열린 뉴칼레도니아와의 2026년 국제축구연맹(FIFA) U-17 월드컵 조별리그 B조 2차전에서 6대0으로 이겼다. 우간다(3대0 승)에 뉴칼레도니아까지 잡아내며 2연승을 질주, 일찌감치 32강 진출을 확정했다. 이번 대회엔 48개국이 참가했다. 4개 팀씩 12개 조로 나뉘어 조별리그를 치러 각 조 1, 2위 팀과 3위 팀 중 성적 상위 8개 팀이 32강 토너먼트에 오른다. 한국은 이번 대회 '1호'로 32강 진출을 확정했다.

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일본 축구 전문 매체 '게키사커'는 '한국이 압도적인 9득점-무실점으로 조별리그를 통과했다. 가장 먼저 32강 진출을 확정했다. 김지우는 해트트릭(한 경기 세 골)을 달성했다. 그는 이번 대회에서만 벌써 4골을 넣으며 득점 단독 1위로 올라섰다. 또한, 무실점을 이어가며 이번 대회 다크호스로 떠올랐다'고 보도했다.

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또 다른 언론 '풋볼채널'도 '한국은 김지우가 해트트릭을 기록하는 등 두 경기에서 9득점-무실점을 기록했다. 2연승을 달린 한국은 이번 대회에서 처음으로 토너먼트 진출을 확정했다. 한국의 U-17 월드컵 사상 최고 성적은 1987년, 2009년, 2019년 대회의 8강이다. 지난 대회에서는 32강에서 탈락했다. 이번 대회에서는 더 높은 순위 진출을 노린다'고 했다.

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한국은 뉴칼레도니아를 상대로 전반에만 5골을 꽂아 넣었다. 전반 5분 박주호의 선제골, 전반 15분과 전반 20분 김지우의 득점으로 점수 차를 벌렸다.

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변수가 발생했다. 한국은 3-0으로 앞선 상황에서 임지성이 불의의 부상으로 전반 17분 만에 이인우와 교체됐다. 하지만 한국은 흔들리지 않았다. 안선현과 한승민도 득점포를 가동했다.

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한국은 후반 시작과 동시에 3명을 교체했다. 체력 안배와 동시에 새 선수에게 출전 기회를 부여했다. 태도윤 김정현 최건민이 대회 처음으로 경기에 나섰다. 한국은 후반 8분 김지우의 쐐기골이 나왔다. 김지우는 '해트트릭'을 완성했다. 뉴칼레도니아는 후반 16분 득점했지만, 오프사이드로 득점 취소됐다. 위기를 넘긴 한국은 안선현이 페널티킥을 얻어냈다. 하지만 안선현은 본인이 얻어낸 페널티킥 키커로 나섰지만 상대 골키퍼 선방에 막혔다. 경기는 그대로 6대0, 한국의 완승으로 끝났다. 한국은 25일 에콰도르와 조별리그 최종전을 치른다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com