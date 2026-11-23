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[스포츠조선 전영지 기자]"수비만 해서는 345승 못 한다."

23일(한국시각) 아틀레티코 마드리드의 3대0 승리는 단순한 승점 3점 그 이상이었다. 디에고 시메오네 감독의 아틀레티코 지도자 이력에 또 하나의 이정표를 세운 특별한 승리였다.

시메오네 감독은 이날 스페인 마드리드의 에스타디오 콜리세움에서 열린 헤타페 원정에서 완승하며 라리가 통산 567경기 만에 345승을 달성했다. 스페인 프로축구 1부리그 역사상 감독 최다승 기록을 경신했다. 종전 기록은 아틀레티코와 스페인 대표팀을 이끌었던 '레전드' 루이스 아라곤에스가 보유하고 있었다. 아라곤에스 감독은 라리가에서 344승을 거뒀지만, 이 기록까지 시메오네 감독보다 189경기를 더 치렀다.

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시메오네 감독은 역대 최다승 기록 소감을 묻자 "기쁘다"고 짧게 답했다. 아틀레티코는 올 시즌 13경기에서 10승을 거두며 리그 3위에 올라 있다. 그는 "나는 평소 기뻐할 만한 일을 많이 찾는 편은 아니다. 하지만 이 기록 뒤에는 엄청난 노력이 있었다"고 했다. 아틀레티코가 수비적인 축구를 한다는 일부의 평가에 대해서는 "우리가 끊임없이 받는 비판"이라면서 "그런 평가에 큰 의미를 두지는 않지만, 귀담아듣기는 한다. 우리가 언제나 수비만 하는 팀이라는 식의 이야기가 있는데, 오로지 수비만 해서 345승을 거둘 수 있겠는가. 그게 과연 가능한 일인가"라고 반문했다.

56세의 시메오네 감독은 2011년 12월부터 장기간 아틀레티코를 이끌어왔다. 그가 첫 지휘봉을 잡았을 당시 스페인 축구는 조제 무리뉴 감독의 레알 마드리드와 펩 과르디올라 감독의 바르셀로나가 양분하고 있었다.

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시메오네 감독은 두 명의 세계적인 명장보다 오랫동안 한 팀을 지휘하며 아틀레티코를 꾸준한 성공의 시대로 이끌었다. 무리뉴 감독이 올여름 레알 마드리드로 처음 팀을 떠난 지 13년 만에 복귀하는 모습까지 다시 지켜볼 정도로 오랜 기간 아틀레티코와 동행했다. 2011년 12월 23일 아틀레티코 사령탑에 오른 시메오네 감독은 2012년 5월 유로파리그 우승에 이어 3개월 뒤 UEFA 슈퍼컵 정상에도 올랐다. 첫 풀시즌엔 코파 델 레이(스페인 국왕컵) 우승을 이끌었고, 이듬해에는 아틀레티코에 1996년 이후 첫 라리가 우승을 안겼다. 1996년은 시메오네 감독이 선수로 아틀레티코에서 뛰었던 때로 선수, 감독으로 모두 트로피를 들어올렸다.

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아틀레티코는 시메오네 감독 체제에서 스페인 축구의 확고한 제3세력으로 자리 잡았다. 시메오네 감독이 온전히 한 시즌을 지휘한 모든 시즌에 유럽챔피언스리그 진출권을 확보했다.

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아직 오르지 못한 산은 유럽챔피언스리그 우승. 지역 라이벌 레알 마드리드와 두 차례 결승서 맞붙었지만 모두 뼈아픈 패배를 당했다. 2014년 결승에선 레알 마드리드에 후반 추가시간 동점골을 허용한 뒤 연장전서 무너졌고, 2016년 결승에선 승부차기 끝에 패했다.

시메오네 감독의 가장 최근 트로피는 2021년 라리가 우승. 2018년엔 유로파리그와 UEFA 슈퍼컵을 연이어 제패하며 2관왕에 올랐다.

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그의 계약은 이번 시즌 종료와 함께 만료된다. 아틀레티코 팬뿐 아니라 전세계가 시메오네 감독이 아틀레티코에서의 경이로운 승리 기록을 다음 시즌까지 이어갈 수 있을지를 주목하고 있다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com