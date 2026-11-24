Manchester United's Leny Yoro fouls Liverpool's Alexander Isak during the English Premier League soccer match between Liverpool and Manchester United in Liverpool, England, Sunday, Nov. 22, 2026. (AP Photo/Jon Super)

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[스포츠조선 김가을 기자]맨유(잉글랜드)가 레니 요로의 레드카드 퇴장에 항소를 결정했다.

영국 언론 '익스프레스'는 23일(이하 한국시각) '맨유가 리버풀전 대패 당시 요로가 받은 레드카드에 대해 항소를 결정했다'고 보도했다.

마우리시오 포체티노 감독이 이끄는 맨유는 23일 영국 리버풀의 안필드에서 열린 리버풀과의 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 원정 경기에서 0대4로 완패했다. 맨유는 개막 11경기에서 1승5무5패(승점 8)를 기록하는 데 그쳤다. 20개 팀 가운데 19위, 강등권에 머물렀다.

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Soccer Football - Premier League - Liverpool v Manchester United - Anfield, Liverpool, Britain - November 22, 2026 Manchester United manager Mauricio Pochettino looks dejected REUTERS/Ian Hodgson EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

이날 경기는 포체티노 감독의 맨유 사령탑 데뷔전이었다. 하지만 경기 시작 8분 만에 요로가 거친 태클로 레드카드를 받고 퇴장당했다. 수적 열세에 놓인 맨유는 무려 4실점하며 0대4로 고개를 숙였다. 현지 언론에 따르면 EPL 역사상 감독 부임 후 치른 첫 경기에서 최단 시간 선수 퇴장 불명예 기록을 썼다. 종전 기록은 과거 윔블던을 이끌었던 에질 올센 감독의 1999년 왓포드전에서 17분 만에 나온 딘 블랙웰의 퇴장이었다. 또한, 포체티노 감독은 사령탑 데뷔전 전반전에 2실점하고 레드카드까지 받는 상황을 겪은 유일한 감독이 됐다.

Manchester United's Argentinian head coach Mauricio Pochettino reacts after seeing his team go 4-0 behind during the English Premier League football match between Liverpool and Manchester United at Anfield in Liverpool, north west England on November 22, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

'익스프레스'는 '맨유는 리버풀전에서 요로가 받은 레드카드에 대해 항소하겠다는 뜻을 잉글랜드축구협회(FA)에 전달했다. 비디오 판독(VAR) 심판은 요로를 퇴장시킨 주심의 판정이 옳다고 판단했다. 하지만 맨유는 이번 퇴장에 따른 1경기 출전 정지 징계를 뒤집기 위해 항소를 추진하고 있다'고 했다.

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이 매체는 또 다른 언론 '맨체스터이브닝뉴스'의 보도를 인용해 '맨유는 요로에게 내려진 징계에 이의를 제기하겠다는 계획을 FA에 통보했다. 항소가 성공할지는 미지수다. 하지만 더못 갤러거 전 EPL 심판은 이날 주심의 판정이 옳았다고 평가했다'고 전했다.

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한편, 포체티노 감독은 이번 퇴장 판정에 대해 "정말 고통스럽고 실망스럽다. EPL 경기에서 이런 상황으로 시작한다는 건 있을 수 없는 일이다. 경기 초반 흐름을 완전히 바꿔버렸다. 지금 상황을 설명해 본들 이미 벌어진 일이고, 정말 고통스러울 뿐이다. 선수들도 이번 결과로 인해 큰 고통을 느끼고 있다"고 말했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com