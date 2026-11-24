사진=미트윌란 구단 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]국가대표 공격수 조규성(미트윌란)이 시즌 6호 골을 터뜨렸다.

미트윌란은 24일(이하 한국시각) 덴마크 브뢴뷔의 브뢴뷔 스타디움에서 열린 브뢴뷔와의 2026~2027시즌 덴마크 수페르리가 원정 경기에서 2대0으로 이겼다. 이날 승리로 미트윌란은 10승5무(승점 35)를 기록했다. FC코펜하겐을 승점 3차로 따돌리고 1위로 복귀했다.

이날 벤치에서 경기를 시작한 조규성은 전반 37분 교체로 그라운드를 밟았다. 그는 전반 추가 시간 '골 맛'을 봤다. 왼쪽에서 빅토르 바크가 올린 크로스가 수비수 발을 맞고 굴절되며 높게 튀어 올랐다. 조규성이 놓치지 않고 문전에서 헤더로 연결했다. 이를 상대 골키퍼가 쳐내자 조규성이 왼발로 재차 슈팅해 득점을 완성했다. 조규성은 지난달 25일 룅비 BK와의 12라운드 홈 경기 이후 약 한 달 만에 득점포를 가동했다. 리그 3호 골이자 공식전 6호 골이다.

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사진=미트윌란 구단 공식 계정 캡처

축구 통계 전문 업체 '플래시스코어'는 '원정팀 미트윌란은 압박을 받는 상황이었다. 하지만 긴 수세 끝에 모처럼 역습 기회를 만들었다. 조규성이 헤더를 시도했고, 상대 골키퍼가 펀칭했으나 조규성이 다시 달려들어 리바운드된 공을 골문 안으로 밀어 넣었다. 브뢴비에는 뼈아픈 타격이었다'고 평가했다.

미트윌란은 후반 19분 교체 투입된 미드필더 홍현석의 활약에 힘입어 추가 골었다. 후반 31분 홍현석이 골 지역 정면에서 오른발로 때린 슈팅이 프레데릭 입센의 발을 맞고서 굴절되며 골문 안으로 향했다. 다만, 이는 입센의 자책골로 기록됐다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com