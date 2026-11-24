사진캡처=미트윌란 SNS

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[스포츠조선 박찬준 기자]미트윌란의 코리안 듀오가 펄펄 날았다. '만찢남' 조규성이 결승골을 넣었고, 홍현석도 추가골을 이끌어냈다. 이들의 활약 속 미트윌란은 선두 탈환에 성공했다.

미트윌란은 24일(한국시각) 덴마크 브뢴뷔 스타디움에서 열린 브뢴뷔와의 2026~2027시즌 덴마크 수페르리가 15라운드 원정 경기에서 2대0으로 승리했다. 미트윌란은 이날 승리로 개막 이후 리그 15경기 무패 행진을 이어갔다. 승점 35점을 기록한 미트윌란은 FC코펜하겐을 승점 3점 차로 따돌리고 단독 선두에 올랐다.

이날 경기를 시작으로 열흘 동안 원정 4경기를 치르는 빡빡한 일정을 보내야 하는 미트윌란은 기분 좋게 첫발을 뗐다.

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벤치에서 출발한 조규성은 전반 37분 프라이데이 에팀을 대신해 그라운드를 밟았다. 초반 상대의 공세에 밀린 미트윌란은 조기에 조규성을 투입하는 승부수를 띄웠다. 조규성은 투입 10분만에 감독의 기대에 부응했다. 전반 추가시간 결승골을 뽑아냈다.

사진캡처=미트윌란 SNS

왼쪽에서 빅토르 바크가 올린 크로스가 수비수 발을 맞고 굴절되며 높게 튀어 오른 것을 조규성이 문전에서 헤더로 연결했다. 이를 골키퍼가 쳐내자 조규성이 왼발로 재차 슈팅해 골대를 갈랐다. 조규성이 약 한 달 만에 넣은 리그 3호 골이자 공식전 6호 골이다. 그는 지난달 25일 룅비 BK와의 12라운드 홈 경기에서 리그 2호 골을 넣었다.

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조규성은 이날 53분을 소화하며 한 골을 비롯해 유효슈팅 2번, 기회창출 1회, 패스성공률 75%, 지상경합 성공 1회, 공중볼 경합 성공 2회 등을 기록했다. 평점은 공격수들 중 가장 높은 7.3점이었다. 덴마크 매체 '팁스블라데트'는 '조규성이 투입된 지 10분 만에 득점하면서 마이크 툴베리 감독의 과감한 선택이 적중했다'고 분석했다.

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축구 통계 전문 업체 '플래시스코어'도 '원정팀 미트윌란은 압박을 받는 상황이었다. 하지만 긴 수세 끝에 모처럼 역습 기회를 만들었다. 조규성이 헤더를 시도했고, 상대 골키퍼가 펀칭했으나 조규성이 다시 달려들어 리바운드된 공을 골문 안으로 밀어 넣었다. 브뢴비에는 뼈아픈 타격이었다'고 평가했다.

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후반에는 홍현석이 빛났다. 홍현석은 후반 19분 교체투입됐다. 그는 31분 골 지역 정면에서 오른발로 때린 슈팅이 프레데릭 입센의 발을 맞고서 굴절되며 골문 안으로 향했다. 공식 기록은 입센의 자책골로 기록됐지만, 홍현석의 슈팅이 빛난 장면이었다. 조규성과 홍현석이 맹활약을 펼친 미트윌란은 2대0 승리를 거뒀다.

경기 후 미트윌란은 공식 홈페이지를 통해 '한국인 선수들의 득점이 결정적이었다'며 두 선수의 활약을 집중 조명했다.

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대표팀 재승선을 노리는 두 선수에게도 의미있는 활약이었다. 조규성은 지난 11월 A매치에서 대표팀에 이름을 올리지 못했다. 당시 득점포를 가동하며 좋은 모습을 보인 조규성이었지만, 로베르트 모레노 감독의 외면을 받았다. 다만 모레노 감독은 "조규성의 활약은 알고 있다"며 여운을 남겼다. 조규성은 다시 한번 득점에 성공하며 경쟁력을 보여줬다. 특히 투톱 체제에서 손흥민과 짝을 이룰 선수로 타깃형 전방 공격수가 딱이라는 평가가 이어지며, 조규성의 가치가 올라가고 있다.

사진캡처=미트윌란 SNS

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홍현석 역시 마찬가지다. 홍현석은 2026년 북중미월드컵 최종 엔트리에서 탈락한 이후 줄곧 대표팀에 선발되지 못하고 있다. 마인츠 이적 후 커리어가 꺾인 모습이었던 홍현석은 미트윌란에서 조규성과 함께하며 조금씩 기지개를 켜고 있다. 홍현석은 평점 6.1점을 받았다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com