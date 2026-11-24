사진제공=대한축구협회

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[스포츠조선 김가을 기자]'리틀 태극전사'가 대한민국 축구의 새 역사를 쓸 수 있을까.

김현준 감독이 이끄는 대한민국 17세 이하(U-17) 축구대표팀은 25일 오후 9시30분(이하 한국시각) 카타르 도하의 아스파이어존 필드4에서 에콰도르와 2026년 국제축구연맹(FIFA) U-17 월드컵 조별리그 B조 3차전을 치른다.

한국은 최종전 결과와 상관 없이 일찌감치 토너먼트 진출을 확정했다. 1차전에서 '미지의 상대' 우간다를 3대0으로 잡았다. 2차전에선 '조 최약체' 뉴칼레도니아를 6대0으로 꺾었다. 두 경기에서 9득점-무실점, 압도적 공수 균형을 자랑했다. 2연승을 달린 한국은 최소 조 2위를 확보하며 32강에 진출했다. 이번 대회엔 48개국이 참가한다. 4개 팀씩 12개 조로 나뉘어 조별리그를 치러 각 조 1, 2위 팀과 3위 팀 중 성적 상위 8개 팀이 32강 토너먼트에 오른다. 한국은 이번 대회 '1호'로 32강에 올랐다.

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2009년생이 주축을 이룬 이번 대표팀은 역대급 재능이 쏟아진다. 1차전에선 '오스트리아 명문' 잘츠부르크 이적을 확정한 김지호(대전 하나시티즌 U-18)가 맹활약했다. 그는 결승골에 상대 자책골까지 유도하며 펄펄 날았다. 일본 축구 전문 매체 '풋볼채널'은 '유럽 명문팀 이적이 확정된 유망주가 선제골을 넣었다. 오스트리아 강호 잘츠부르크 합류가 확정된 김지호의 선제골 등으로 크게 승리했다. 유럽 명문 구단 입단이 확정된 유망주가 대회 첫 경기에서 귀중한 선제골을 기록했다'고 칭찬했다.

2차전에선 김지우(부산 아이파크 U-18)가 폭발했다. 그는 '해트트릭'(한 경기 세 골)을 달성하며 한국을 승리로 이끌었다. 김지우는 우간다전 1골을 포함, 이번 대회에서 벌써 4득점을 완성했다.

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공격만 잘한 것이 아니다. 두 경기 연속 호흡을 맞춘 수비 최재혁(강원FC U-18) 최민준(포항스틸러스 U-18) 강무성(울산 HD U-18) 성민수(포항 U-18), 골키퍼 장준영(포항 U-18)은 안정적인 모습으로 무실점을 합작했다.

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한국은 이번 대회에서 새 역사에 도전한다. 한국의 U-17 월드컵 최고 순위는 8강이다. 1987년, 2009년, 2019년 세 차례에 걸쳐 8강에 올랐다. 1987년엔 서정원 신태용, 2009년엔 손흥민 김진수, 2019년엔 엄지성 이한범 등이 활약했다. 과연 2026년의 '리틀 태극전사'가 '레전드' 성적을 뛰어넘을 수 있을지 관심이 모아진다. '풋볼채널'은 2차전 뒤 '한국은 김지우가 해트트릭을 기록하는 등 두 경기에서 9득점-무실점을 기록했다. 2연승을 달린 한국은 이번 대회에서 처음으로 토너먼트 진출을 확정했다. 한국의 U-17 월드컵 사상 최고 성적은 1987년, 2009년, 2019년 대회의 8강이다. 지난 대회에서는 32강에서 탈락했다. 이번 대회에서는 더 높은 순위 진출을 노린다'고 했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com