Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]'포스트 손흥민'이 유력한 토트넘 홋스퍼의 공격수 루카 윌리엄스바넷의 재계약이 유력하다.

글로벌 매체 디애슬레틱은 24일(한국시각) '윌리엄스바넷은 토트넘과 새로운 장기 계약을 체결하며 자신의 미래를 구단에 맡길 예정이다'며 '계약 조건도 기존보다 개선될 것으로 보이며, 조만간 공식적으로 재계약이 이뤄질 전망이다'고 보도했다.

윌리엄스바넷은 지난 주말 열린 입스위치 타운과의 홈 경기에서 토트넘 소속으로 처음 선발 출전했다. 그는 선제골을 터뜨렸으며, 도미닉 솔란케의 추가 골에도 결정적인 역할을 했다.

Advertisement

토트넘과 맺은 윌리엄스바넷의 계약은 오는 2028년 6월까지다. 현재 계약 만료까지 18개월이 남아 있다. 부진한 공격수들로 인해 어려움을 겪은 토트넘은 윌리엄스바넷의 등장으로 반전을 꾀하고 있다. 현재 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 주목받는 무서운 신예 중 한 명이다.

로베르토 데 제르비 토트넘 감독은 윌리엄스바넷에 대해 "그는 자신감이 대단하기 때문에 긍정적으로 생각한다"며 "자신의 모든 장점을 잘 알고 있고, 훌륭한 가족을 두고 있다고 생각한다"고 말했다. 이어 "그의 행동과 성격에 대해서도 긍정적으로 평가한다"며 "3~4개월 동안 그와 함께 훈련해 왔고, 이제는 그를 충분히 알고 있기 때문에 이렇게 말할 수 있다"고 덧붙였다.

Advertisement

윌리엄스바넷은 다재다능한 선수다. 오른발과 왼발을 모두 사용하며, 중앙 공격형 미드필더뿐 아니라 측면에서도 뛸 수 있다. 토트넘 레전드 손흥민과 유사한 유형의 선수다. 그는 기대되는 유망주를 넘어서 즉시 전력감으로 토트넘의 전력을 한 단계 끌어올릴 수 있는 선수라는 점을 분명히 보여주고 있다. 이제 팬들은 윌리엄스바넷의 미래가 토트넘과 함께한다는 사실을 확인했고, 안심할 수 있게 됐다.

Advertisement

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com