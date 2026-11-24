사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 김가을 기자]국군체육부대(상무) 축구팀의 미래는 어떻게 되는 것일까. 아직까지 새 연고지를 찾지 못하고 있다.

상무는 그동안 한국프로축구연맹과 특정 지역 간 협약을 통해 K리그 무대를 누볐다. 광주, 상주, 그리고 최근엔 김천에서 K리그와 동행했다. 하지만 미래는 불투명하다. 현재 연고지로 삼고 있는 김천과의 협약이 올해 끝나기 때문이다. 김천 상무는 지난 2021년 김천시-상무-프로축구연맹 '삼자협약'에 따라 '4+1' 연고 협약을 했다. 연맹은 2025년 2차 이사회를 통해 김천 상무와의 연고협약 기간을 올해 말까지 1년 연장했다.

김천의 거취는 일찌감치 확정됐다. 김천시가 지난 9월 김천 상무의 시민구단 전환을 추진하지 않기로 결정했기 때문이다. 이에 따라 12월 5일 열리는 포항 스틸러스와의 '하나은행 K리그1 2026' 최종전을 끝으로 역사 속으로 사라진다.

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김천의 퇴장과 관계없이 상무의 축구 시계는 계속 돌아간다. 실제 병무청은 내년 3월 2일 입대 예정인 2027년 1차 국군체육특기병을 선발 중이다. 12월 3일 최종 발표 예정이다. 하지만 상무는 다음 시즌 K리그 무대에서 동행할 연고지를 아직 찾지 못했다. 몇몇 지역이 관심을 보인다는 '루머'는 있지만, 구체적인 내용은 없다. 현장에서는 최근 불거진 K리그 일부 시민구단 논란 탓에 지자체들이 적극적으로 나서기 쉽지 않다는 분석이 나온다. 최근 K리그2(2부)에서는 파주 프런티어 FC가 두 달째 선수단 급여를 정상 지급하지 못하는 임금 체불 사태를 겪었다. 김포FC에서는 회계 담당 직원의 80억 원대 공금 횡령 사건이 드러나 대표이사 해임으로 이어졌다. 여기에 2026년 아이치-나고야 아시안게임 이후 발생한 군 특혜 논란 탓에 여러모로 부담스럽다는 평가다.

상황이 여의치 않다 보니 프로축구연맹의 '직접 운영' 방안도 검토 중이라는 얘기까지 나왔다. 국군체육부대가 있는 문경을 베이스로 프로축구연맹이 한동안 직접 운영하며 새 연고지를 찾는 것이다. 다만, 이는 프로축구연맹의 예산이 투입되는 부분이 있다. 다른 구단과의 형평성 등 또 다른 논란을 야기할 수 있다.

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현재 상무에서 복무 중인 선수들은 불안하기만 하다. 주승진 김천 감독은 "(미래는) 정확히 잘 모른다. 선수들은 적응하고 받아들여야 한다고 본다. 너무 개의치 말고 각자의 역할을 하라고 했다. 힘들고 흔들릴 수는 있지만 너무 신경 쓰지 말고 경기에 임해야 한다"며 "부대에서도 프로축구연맹과 얘기한 것으로 안다. 거기 맞춰서 준비하지 않을까 싶다"고 분위기를 전했다.

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프로축구연맹 관계자는 '스포츠조선'을 통해 "아직 정해진 것은 아무 것도 없다. 최선을 다해 준비하고 있다"고 말했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com