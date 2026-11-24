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[스포츠조선 박찬준 기자]손흥민이 LA FC의 우승의 선봉에 선다.

LA FC는 24일 오전 10시 15분(한국시각) 미국 미주리주 세인트루이스의 에너자이저 파크에서 세인트루이스시티와 2026년 미국 메이저리그사커(MLS)컵 플레이오프 1라운드 1차전을 치른다. LA FC는 정규시즌 서부 컨퍼런스 6위, 세인트루이스는 3위에 올랐다. MLS컵 플레이오프 1라운드는 3판 2선승제다. 이날 승리할 경우, 다음 라운드 진출에 유리한 고지를 점령하게 된다.

손흥민은 당당히 선발 라인업에 포함됐다. 4-2-3-1 포메이션의 섀도 스트라이커로 출격한다. 아르민도 지프가 원톱에 서고. 손흥민은 드니 부앙가, 레오 발타와 2선 공격수로 나선다. 마르크 델가도와 마티외 슈아니에르가 중원을 구축하고 예브헨 체베르코, 에디 세구라, 라이언 포티어스, 세르지 팔렌시아가 포백을 꾸린다. 위고 요리스가 골키퍼 장갑을 낀다.

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올 시즌 7골-15도움을 기록한 손흥민은 경기 전 기자회견에서 "플레이오프와 정규시즌은 완전히 다른 대회"라며 "우리는 후반기에 어려운 시간을 보냈지만, 훈련을 잘했고, 플레이오프를 착실하게 준비했다"고 했다. 손흥민은 지난 시즌에도 플레이오프를 경험했다. 그는 MLS컵 2라운드에서 밴쿠버화이트캡스에 승부차기 끝에 패하며 우승에 실패했다. 당시 손흥민은 홀로 2골을 넣으며 승부를 승부차기까지 끌고 갔지만, 아쉽게 승부차기에서 실축했다.

손흥민은 우승에 대한 강한 의지를 드러냈다. 손흥민은 "나는 우승하기 위해 이곳에 온 것"이라며 "아직 모든 것이 끝나지 않았기 때문에 지금은 플레이오프에만 집중하고 있다. 나는 나 자신만을 위해 이곳에 온 것이 아니"라고 했다. 이어 "LAFC가 우승 트로피를 들어 올리길 바란다. MLS컵에서 우승한다면 이번 시즌에 대해 더할 나위 없이 만족할 것"이라며 "아직 우승을 이야기하기에는 이르지만, MLS컵에서 우승을 차지한다면 정말 행복할 것 같다"고 했다.

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이날 코리안 더비도 이루어진다. 세인트루이스시티의 정상빈이 오른쪽 윙으로 선발 출전한다. 그는 올 시즌 공식전 29경기에 나서 5골-5도움을 기록했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com