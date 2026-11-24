사진=파브리지오 로마노 SNS

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[스포츠조선 강우진 기자]파리생제르망(PSG)이 핵심 공격수 데지레 두에의 부상으로 대체자 영입을 노려야 하는 상황에 있다. 레알 마드리드의 비니시우스 주니오르가 유력한 선택지로 지목된다.

스페인 피차헤스는 24일(한국시각) 'PSG는 1월 이적시장에서 측면 공격진 보강을 검토하고 있다'며 '레알의 측면 공격수 비니시우스도 두에와 흐비차 크바라츠헬리아의 공백을 메울 후보로 거론되고 있다'고 보도했다.

PSG는 두에와 크바라츠헬리아 모두가 십자인대 부상을 당해 남은 시즌 출전이 어려운 상황이다. 두에는 이달이 끝나기 전에 수술을 받는다. 현존 유럽 최강 팀으로 불리는 PSG인 만큼 이번 시즌에도 타이틀을 지키기 위해 공격진 보강이 시급하다. 비니시우스는 레알에서 얀 디오만데와 주전 자리를 놓고 경쟁하고 있다.

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매체는 '두 명의 공격수가 수개월 동안 전력에서 이탈하게 되면서 PSG는 1월 공격진 보강을 검토하고 있다'면서도 '다만 엔리케 감독에게는 페란 토레스, 마그네스 아클리우슈, 미카 고츠, 세니 마율루 등 활용할 수 있는 대안도 남아 있다'고 전했다.

두에와 크바라츠헬리아 같은 거물급 공격수들의 빈자리를 대체하기 위해서는 비니시우스급의 공격수가 선택지인 것은 맞다. 레알에서 비니시우스가 처한 상황 역시 가능성은 키우고 있다. 두 선수는 왼쪽 측면 공격수 주전 자리를 놓고 경쟁하고 있다. 현재는 디오만데가 근소 우위에 있다.

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다만 비니시우스는 여전히 레알 마드리드의 구상에 포함돼 있다. 계약 상황도 이적을 쉽게 만들지는 않는다. 레알은 지난 8월 비니시우스와 2032년까지 재계약을 체결했다고 발표했다. 레알과 장기 계약을 맺고 있는 상태다. PSG는 겨울 이적시장을 앞두고, 현재 선수단에 있는 대안들을 신뢰할지 결정해야 한다. 만약 PSG가 영향력 있는 선수의 영입을 추진하기로 한다면 비니시우스는 계속해서 영입 명단에 이름을 올릴 것으로 보인다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com