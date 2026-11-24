사진출처=BBC, 인스타그램

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[스포츠조선 장종호 기자] 잉글랜드 여자축구 아스널의 19세 선수가 경기 도중 갑자기 쓰러져 산소 공급을 받고 들것에 실려 나가는 아찔한 상황이 발생했다. 다행히 구단은 해당 선수의 상태가 안정적이며 치료에 잘 반응하고 있다고 밝혔다.

더 선 등 영국 매체들에 따르면 아스널WFC 소속 리사 바움(19)은 지난 22일(현지시각) 런던 에미레이츠 스타디움에서 열린 웨스트햄과의 여자 슈퍼리그(WSL) 경기 도중 호흡곤란 증세를 보이며 쓰러졌다.

이날 전반 28분쯤 바움은 상대 선수와 신체적으로 충돌하지 않은 상황에서 공과 떨어진 곳에 있다가 갑자기 그라운드에 쓰러졌다.

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의료진은 곧바로 그라운드로 달려가 바움의 상태를 확인했다. 의료진은 약 5분간 응급조치를 진행했고, 바움에게 산소를 공급했다. 이후 바움은 들것에 실려 경기장을 빠져나갔다.

갑작스러운 상황에 우려가 커지자 아스널 구단은 경기 도중 공식 SNS를 통해 선수의 상태를 알렸다.

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구단은 "호흡곤란을 겪었던 리사 바움은 현재 안정적인 상태이며 치료에도 잘 반응하고 있다"고 밝혔다.

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르네 슬레거스 아스널 감독도 경기 종료 후 "우려스러운 상황이었지만 현재 안정적인 상태라는 이야기를 들었다. 다행스러운 일"이라고 말했다.

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바움은 지난여름 독일 RB 라이프치히에서 아스널로 이적했다. 합류 이후 빠르게 1군 전력에 자리 잡았으며, 이번 시즌 아스널에서 16경기에 출전해 2골을 기록했다.

독일 국가대표로도 활약하고 있는 바움은 올해 처음 성인 대표팀에 발탁돼 A매치 데뷔전을 치렀으며, 크리스티안 뷔크 독일 대표팀 감독이 발표한 아르헨티나·페루와의 친선경기 소집 명단에도 이름을 올렸다.

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한편 아스널은 이날 웨스트햄과 득점 없이 0대0으로 비겼다. 리그 6위에 머문 아스널은 유럽축구연맹(UEFA) 여자 챔피언스리그 출전권이 걸린 3위 런던 시티 라이오네시스와 승점 8점 차로 벌어졌다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com