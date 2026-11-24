사진=SNS 영상 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]바이에른 뮌헨의 마누엘 노이어가 아내와 결별한 후 다른 여성과 휴가를 보내는 영상이 빠르게 퍼지면서 비판을 받고 있다.

독일 분테는 24일(한국시각) '노이어의 영상이 온라인에서 큰 파장을 일으켰다'며 '현재 부상으로 인해 재활 치료를 받아야 하는 노이어가 신원미상의 여성과 함께 있는 모습이 포착된 것'이라고 보도했다.

최근 노이어와 아내 아니카가 결혼 3년 만에 결별했다는 사실이 알려졌다. 두 사람은 지난 8월 둘째 아이를 출산한 상황이었다.

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커플 상담 전문가 루트 마르크바르트는 이번 사건과 관련한 영상을 사회관계망서비스(SNS)에 게재했다. 그는 "아버지들이 계속해서 책임을 회피하는 모습이 얼마나 화가 나는지 깨달았다"며 "노이어의 사례가 바로 그 문제를 명확하게 보여주는 사례다"고 지적했다. 이어 "노이어는 아내가 둘째 아이를 출산하고, 아직 산후조리 기간에 있는 상황에서 아내를 떠났다"고 덧붙였다.

이에 조슈아 키미히의 아내 리나 키미히, 안드레아스 괴체의 아내 안 카트린 괴체, 미하엘 발락의 약혼녀 소피아 슈나이더한 등 여러 축구 선수의 아내와 연인들이 전문가의 비판적인 분석에 공감을 표했다.

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마르크바르트는 "특히 아이가 태어난 직후의 이별은 더욱 큰 고통을 안긴다"며 "갑자기 두 사람의 관계뿐 아니라 가족으로서 함께 그려왔던 미래 전체가 위태로워지기 때문"이라고 주장했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com