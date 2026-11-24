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[스포츠조선 박찬준 기자]대전하나시티즌의 외국인 공격수 루빅손이 '하나은행 K리그1 2026' 36라운드 '최고의 별'로 선정됐다.

루빅손은 21일 강릉하이원아레나에서 열린 강원FC와의 경기에서 역전 결승골을 기록했다. 루빅손은 후반 8분 순식간에 상대 수비 두 명을 제친 후 구석으로 강력한 슈팅을 꽂아 넣으며 팽팽한 경기의 균형을 깼다. 루빅손의 활약 속 대전은 3대1 승리를 거뒀다. 10경기 무패를 달린 대전(승점 56)은 2위 울산HD(승점 57)와의 격차를 1점으로 줄였다.

대전은 36라운드 베스트 팀과 베스트 매치에도 이름을 올리며, 최고의 한주를 보냈다.

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36라운드 베스트11 공격수에는 안데르손(서울), 프리드욘슨(광주), 디오고(대전), 미드필더는 루빅손을 필두로 서재민(인천), 김봉수(대전), 두현석(광주)이 뽑혔다. 최고의 수비수는 이주용, 후안 이비자(이상 인천), 세레스틴(제주)이 골키퍼는 구성윤(서울)이 선정됐다.

21일 수원월드컵경기장에서 열린 수원 삼성과 경남 FC의 K리그2 2026 33라운드 경기. 수원 루이스가 팀의 두번째 골을 터뜨리고 환호하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.21/

한편, K리그2 33라운드 MVP는 수원 루이스다. 루이스는 21일 수원월드컵경기장에서 열린 경남FC와의 경기에서 멀티골을 기록하며 팀의 3대1 승리를 이끌었다. 루이스는 후반 19분 김주찬의 크로스를 강력한 헤더로 마무리했고, 후반 26분에는 직접 얻어낸 페널티킥을 침착하게 성공시켰다. 수원은 이날 승리로 K리그2 우승을 확정했다.

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K리그2 베스트11은 루이스를 비롯해 김주찬(이상 수원), 리마(안산), 세라핌, 세징야, 한태희(이상 대구), 툰가라(천안), 김지혁, 베니시오, 프레이타스(이상 성남), 김정환(수원FC)이 이름을 올렸다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com