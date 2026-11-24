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[스포츠조선 박찬준 기자]우승에 도전하는 손흥민이 가시밭길을 걷게 됐다.

LA FC는 24일 오전 10시 15분(한국시각) 미국 미주리주 세인트루이스의 에너자이저 파크에서 세인트루이스시티와 2026년 미국 메이저리그사커(MLS)컵 플레이오프 1라운드 1차전에서 2대3으로 패했다. LA FC는 정규시즌 서부 컨퍼런스 6위, 세인트루이스는 3위에 올랐다. MLS컵 플레이오프 1라운드는 3판 2선승제다. LA FC는 남은 두 경기에서 모두 승리해야 다음 라운드에 진출할 수 있다.

손흥민은 당당히 선발 라인업에 포함됐다. 4-2-3-1 포메이션의 섀도 스트라이커로 출격했다. 아르민도 지프가 원톱에 섰고. 손흥민은 드니 부앙가, 레오 발타와 2선 공격수로 나섰다. 마르크 델가도와 마티외 슈아니에르가 중원을 구축했고, 예브헨 체베르코, 에디 세구라, 라이언 포티어스, 세르지 팔렌시아가 포백을 꾸렸다. 위고 요리스가 골키퍼 장갑을 낀다.

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올 시즌 7골-15도움을 기록한 손흥민은 경기 전 기자회견에서 "플레이오프와 정규시즌은 완전히 다른 대회"라며 "우리는 후반기에 어려운 시간을 보냈지만, 훈련을 잘했고, 플레이오프를 착실하게 준비했다"고 했다. 손흥민은 지난 시즌에도 플레이오프를 경험했다. 그는 MLS컵 2라운드에서 밴쿠버화이트캡스에 승부차기 끝에 패하며 우승에 실패했다. 당시 손흥민은 홀로 2골을 넣으며 승부를 승부차기까지 끌고 갔지만, 아쉽게 승부차기에서 실축했다.

손흥민은 우승에 대한 강한 의지를 드러냈다. 손흥민은 "나는 우승하기 위해 이곳에 온 것"이라며 "아직 모든 것이 끝나지 않았기 때문에 지금은 플레이오프에만 집중하고 있다. 나는 나 자신만을 위해 이곳에 온 것이 아니"라고 했다. 이어 "LAFC가 우승 트로피를 들어 올리길 바란다. MLS컵에서 우승한다면 이번 시즌에 대해 더할 나위 없이 만족할 것"이라며 "아직 우승을 이야기하기에는 이르지만, MLS컵에서 우승을 차지한다면 정말 행복할 것 같다"고 했다.

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이날 코리안 더비도 이루어졌다. 세인트루이스시티의 정상빈이 오른쪽 윙으로 선발 출전했다. 그는 올 시즌 공식전 29경기에 나서 5골-5도움을 기록했다.

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초반 팽팽한 흐름이 이어졌다. 전반 12분 첫 슈팅이 나왔다. LA FC의 발타가 아크 정면에서 중거리 슈팅을 때렸다. 골키퍼 정면으로 향했다. 곧바로 세인트루이스가 반격했다. 13분 크리스 더킨이 스루패스를 찔렀다. 이를 받은 라파엘 나바로가 수비 한명을 따돌린 후 오른발 감아차기 슈팅을 시도했다. 골대를 살짝 벗어났다.

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16분에는 코너킥 상황에서 공격에 가담한 티모 바움가르틀이 크로스를 짤라 먹는 슈팅으로 연결했다. 살짝 벗어났다. LA FC도 득점에 나섰다. 19분 스로인을 받은 지프가 박스 오른쪽에서 강력한 왼발 슈팅을 시도했다. 골키퍼가 잘 막아냈다. 21분에는 손흥민이 첫 슈팅을 때렸지만, 빗나갔다.

34분 세인트루이스가 선제골을 넣었다. 전진 패스를 받은 나바로가 박스 오른쪽을 파고들며 컷백을 시도했다. 다니엘 에델만이 짤라 먹으며 오른발 슈팅으로 마무리했다. 세인트루이스가 1-0으로 앞서나갔다.

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세인트루이스의 공세가 계속됐다. 38분에는 알렉산드루 마탄이 왼발 프리킥을 시도했다. 요리스 골키퍼가 잘 막아냈다. 40분에는 나바로의 기가 막힌 전진 패스를 받은 콘라드 왈렘이 골키퍼와 맞서는 기회를 잡았다. 하지만 왼발 슈팅이 약했다.

45분에는 왼쪽에서 컷백을 크리스 더킨이 오른발로 마무리 했지만 슈팅은 골키퍼 정면으로 향했다. 결국 전반은 1-0으로 마무리됐다.

후반 초반 LA FC가 공격적으로 나섰다. 후반 3분 부앙가가 왼쪽에서 멋진 돌파로 박스 안까지 파고들었다. 오른발 슈팅은 수비에 맞고 나왔다. 세인트루이스가 바로 역습에 나섰다. 왼쪽을 파고든 후 가운데로 내준 볼이 LA FC 수비를 맞고 흘렀다. 마탄의 왼발 슈팅은 수비 맞고 골대를 넘어갔다.

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세인트루이스가 한 걸음 더 달아났다. 6분 정상빈이 추가골을 넣었다. 왼쪽에서 풀어나온 패스가 더킨에게 연결됐다. 더킨은 중앙에 있던 정상빈에게 이어줬고, 정상빈은 아크 정면에서 오른발로 깔아찼다. 볼은 LA FC 오른쪽 포스트에 맞고 그대로 득점이 됐다.

곧바로 LA FC가 반격했지만, 지프의 슈팅은 수비 맞고 나왔다. 이어 부앙가에게 연이어 찬스가 이어졌지만, 제대로 마무리가 되지 않았다. LA FC가 변화를 줬다. 15분 델가도와 발타를 빼고 이고르 제주스와 세르히오 바스케스를 투입했다.

16분 LA FC가 좋은 기회를 잡았다. 손흥민이 중앙으로 빠르게 드리블 하며 왼쪽에 노마크로 있던 지프에게 연결했다. 지프의 오른발 슈팅은 어이없이 빗나갔다.

17분 LA FC가 한 골을 만회했다. 오른쪽에서 공격에 가담한 포티어스가 날카로운 크로스를 올렸다. 박스 안에 있던 팔렌시아가 멋지게 돌려놓았다. 1-2로 따라 붙었다.

LA FC가 공세에 나섰다. 23분 손흥민의 슈팅은 상대 수비의 블록에 막혔다. 곧바로 이어진 세인트루이스의 반격도 LA FC 수비의 육탄 방어에 걸렸다. 세인트루이스가 변화를 줬다. 정상빈과 마탄을 빼고 사이먼 베처와 토마스 오스트라크가 들어갔다.

교체술이 100% 통했다. 33분 베처가 아크 정면에서 기가 막힌 오른발 발리슈팅으로 LA FC 골망을 흔들었다. 첫 터치를 득점으로 만들어냈다.

LA FC는 34분 쇼이니에르와 체베르코를 제외하고 라이언 홀링스헤드와 토미 미하일릭을 넣었다. 40분 끌려 가던 LA FC에 행운이 따랐다. 제주스가 돌파하는 과정에서 더킨의 손에 맞았다. 주심은 페널티킥을 선언했다. 부앙가가 키커로 나섰고, 득점에 성공했다. 다시 추격에 성공했다.

LA FC의 파상 공세가 이어졌다. 42분 손흥민의 힐 패스를 받은 지프가 아크 정면에서 오른발 슈팅을 시도했다. 수비 맞고 나갔다. 1분 뒤 세구라까지 공격에 가담해 슈팅을 날렸다. 추가시간은 11분이 주어졌다.

48분 제주스가 영리한 플레이로 파울을 유도했다. 좋은 위치였다. 손흥민존이었다. 손흥민이 키커로 나섰다. 하지만 슈팅은 골대를 넘어갔다. 51분 미하일릭이 왼쪽을 파고들며 날카로운 크로스를 올렸다. 지나간 볼을 바스케스가 오른발로 마무리했지만, 공은 골대를 넘어갔다.

LA FC가 동점골을 위해 사력을 다했지만 결국 더이상 골은 나지 않았다. 경기는 세인트루이스의 3대2 승리로 끝이 났다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com