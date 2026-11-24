사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 김가을 기자]전북 현대의 운명을 건 열흘이 시작된다.

'디펜딩 챔피언' 전북은 올 시즌 자존심을 단단히 구겼다. 지난 시즌 '더블'(2관왕)을 달성한 전북은 올 시즌 빈 손으로 물러나게 됐다. 시즌 초반부터 이어진 주축 선수들의 연이은 부상, 그라운드 안팎의 잡음 등으로 동력을 잃었다. 파이널 라운드 돌입 이후에는 분위기가 더욱 추락했다. 대전하나시티즌(0대0 무)-강원FC(2대3 패)-FC서울(0대1 패)을 상대로 1무2패를 기록하는 데 그쳤다. 전북은 시즌 종착역까지 두 경기 남은 상황에서 12승13무11패(승점 49)를 기록했다. 6위에 머물러 있다. 3위 대전(승점 56)과의 격차가 7점으로 벌어졌다. 현실적인 목표는 '톱 3'가 아닌 아시아챔피언스리그(ACL) 진출권이 됐다.

아직 시즌은 끝나지 않았다. 마지막 자존심을 지킬 수 있는 일전이 기다리고 있다. 전북은 25일 가시마 앤틀러스(일본)와의 2026~2027시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 5차전 원정 경기를 시작으로 막판 레이스에 돌입한다. 29일 울산 HD(리그·원정)-12월 2일 감바 오사카(일본·ACLE·홈)-6일 인천 유나이티드(리그·홈)와의 경기가 남아있다.

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상황은 녹록지 않다. 가시마는 ACLE 앞선 네 경기에서 3승1무(승점 10)를 기록하며 2위에 랭크돼 있다. 11득점-2실점, 압도적 공수 경쟁력을 자랑한다. 감바 오사카(2승2무)도 무패를 달리고 있다. 리그에서 만날 울산은 '득점왕 후보' 야고, 'MVP 후보' 이동경 듀오를 앞세워 2위 싸움 중이다. 인천은 올 시즌 전북을 상대로 유독 강한 모습을 보이고 있다. 전북은 올 시즌 인천과의 세 차례 격돌에서 1무2패로 절대 열세다.

쉽지 않은 상황임은 분명하다. 하지만 전북은 당장 25일 치르는 ACLE 가시마 원정에서 승리하면 상위 8개 팀에 주어지는 토너먼트 진출 가능성을 높인다. 전북은 현재 ACLE 리그 스테이지에선 2승1무1패(승점 7)를 기록하며 8위에 랭크돼있다. 또한, 울산-인천전 결과에 따라 ACL 티켓을 거머쥐며 자존심을 지킬 수 있다.

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전북의 운명을 건 열흘. 정정용 감독은 "팬들께 더 이상 변명의 여지가 없다"며 "더 집중할 필요가 있다고 생각한다"고 각오를 다졌다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com