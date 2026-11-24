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[스포츠조선 박찬준 기자]로베르트 모레노 임시 감독의 거취를 둔 분위기가 묘하게 흘러가고 있다.

모레노호 17일 카타르와의 친선경기(1대0 승)를 끝으로 일단 여정을 마무리했다. 지난 9월 홍명보 감독의 사퇴로 공석이 된 A매치 감독직에 오른 모레노 감독의 계약기간은 11월27일까지다. 모레노 감독은 9~10월 A매치 4경기와 11월 A매치 2경기, 총 6경기 결과를 토대로 내년 1월 사우디아라비아에서 열릴 예정이었던 아시안컵까지 계약을 연장할 수 있는 옵션이 있었지만, 아시안컵이 중동 정세 불안으로 내년 12월로 연기되며 애매하게 임기를 마쳤다. 모레노 감독은 비자 문제 등을 이유로 스페인으로 돌아갔다.

모레노 감독은 카타르전을 마치고 "계약 연장 가능성을 생각하고 있다. 더 많은 부분에서 돕고 개선할 수 있다는 자신감이 있다"고 의지를 드러냈지만, 축구계 분위기는 결별 쪽에 가까웠다. 물론 임시 감독이라는 점을 감안해야겠지만, 3승1무2패라는 성적표는 물론 내용 면에서 좋은 점수를 받지 못했다. 매경기 같은 문제를 답습했다. 선수들의 장점을 살리지 못하는 4-4-2를 고집했고, 특정 선수에 의존하는 모습을 보였다. 한국 축구에 산적한 문제를 해결할 수 있는 '적임자'라는 확신을 주지 못했다. '모레노 감독으로는 쉽지 않다'는 반응이 이어졌다.

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용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

하지만 최근 들어 기류가 바뀌는 모습이다. 재계약 쪽으로 분위기가 쏠리고 있다. '현실론'이 힘을 얻는 모습이다. 대한축구협회(KFA) 회장은 여전히 공석이다. 차기 회장 선거 날짜조차 잡히지 않았다. 당초 12월18일 예정됐지만, 정부의 과도한 개입을 이유로 FIFA가 제동을 걸며, 내년으로 미뤄졌다. 2월 중순이나 말 선거가 진행될 가능성이 높은 가운데, 당장 3월에 A매치가 펼쳐진다. 새로운 집행부가 꾸려지더라도, 당장 정상적인 준비가 불가능하다. 혹여나 선거가 더 늦어질 경우도 대비해야 한다.

그렇다고 또 다시 임시 체제로 가기에도 부담이 크다. 황인범(포르투)도 "더이상 임시 감독은 대표팀에 바람직하지 않다"고 쓴소리를 던졌다. 다른 선수들의 생각도 다르지 않다. 2027년은 아시안컵의 해인만큼, 철저한 준비가 필요하다. '그래도 일단 6경기를 치르며 대표팀을 어느정도 파악한 모레노 감독 체제로 가는게 낫지 않겠냐'는 목소리가 커지고 있는 이유다. 일부 선수들이 모레노 감독에 대한 지지 의사를 밝힌 것도 이유다.

울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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무엇보다 공개채용 방식에 대한 부담이 크다. 지난 2월 개정된 대한체육회의 국가대표 선발 및 운영 규정에 따라, 차기 대표팀 감독 역시 공채로 선발해야 한다. 결국 모셔오는 것이 아니라 지원한 이들 중에 선발하는 것이기 때문에 지원자의 수준이 핵심이 될 수 밖에 없다. 하지만 현재 시장 상황을 감안하면 모레노 감독 보다 나은 감독이 지원할 가능성은 높지 않다.

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게다가 이 모든 과정을 진두지휘해야 할 현재 전력강화위원회가 큰 피로감을 느끼고 있다. 새 집행부가 빨리 구성돼 새롭게 전강위가 꾸려지길 원하고 있지만, 현재로서는 요원하다. 오로지 책임감으로 맡은 역할을 하고 있지만, 팬들의 시선이 곱지 않아 마음이 편하지 않다. 여기에 일부 위원들의 K리그행 가능성이 높아지며, 내부 변화도 불가피하다. 새롭게 충원하기에는 전강위 합류를 원하는 축구인들이 많지 않다.

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일단 21일 1차 회의를 마친 전강위는 25일 모처에서 비공개로 2차 회의를 진행한다. 모레노 감독으로부터 받은 자료를 바탕으로 본격적인 리뷰를 진행할 예정이다. 전강위에서 이번 리뷰를 위해 위원 중 한명을 대표팀에 파견한만큼, 꼼꼼한 평가가 이루어질 전망이다. 여기서 나온 평가를 중심으로 12월 초중순에 예정된 KFA 이사회에서 모레노 감독의 거취를 최종 결정할 계획이다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com