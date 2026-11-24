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[스포츠조선 전영지 기자]"대한체육회의 독립성도 존중받아야 한다."

대한축구협회에 대한 관리단체 지정 가능성을 언급한 유승민 대한체육회장이 24일 자신의 소셜미디어를 통해 입장을 밝혔다.

유 회장은 대한축구협회의 혁신과 선거제도 개선을 위한 문체부 산하 K-축구혁신위원회에 참여하기까지의 고민과 최근 국제축구연맹(FIFA)이 발송한 서한으로 인해 올해 안으로 예정된 선거 관련 논의와 프로세스가 중단된 과정에 관해 "국제연맹이 의견을 제시했다는 사실 자체를 문제 삼는 것이 아니다. AFC와 FIFA에도 고유한 규정과 권한이 있으며, 이에 따라 의견을 제시하고 권고하는 역할은 존중되어야 한다"고 밝혔다. 유 회장이 문제 삼은 부분은 FIFA가 대한체육회의 정관상 권한을 존중하지 않았다는 것. "다만 해당 문서에는 대한체육회의 정관상 권한 및 회원단체 운영체계와 충돌할 소지가 있는 권고사항들이 포함되어 있었다. 이 부분은 각 기관의 역할과 권한을 충분히 검토하고 상호 협의를 통해 풀어가야 할 사안"이라고 주장했다. 대한축구협회뿐 아니라 종목단체, 시도체육회를 관할하는 대한체육회의 입장에서 FIFA가 권고한 정관 개정 요구가 부당하다는 입장으로 보인다.

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유 회장은 "저 역시 오랫동안 국제스포츠 현장에서 활동해 왔다. 국제연맹과 국가올림픽위원회는 서로의 역할과 권한을 존중하며 스포츠 발전을 위해 협력하는 관계다. 국제연맹과 대한축구협회의 자율성이 존중되어야 하듯 대한민국을 대표하는 국가올림픽위원회인 대한체육회의 독립성과 고유한 권한 역시 함께 존중돼야 한다"고 적었다. "대한축구협회는 FIFA와 AFC의 회원단체인 동시에 국내 법령에 따라 설립된 사단법인이자 대한체육회의 회원종목단체다. 국제축구기구의 규정과 국내 법령, 체육단체 운영 규정이 조화를 이룰 수 있도록 관계 기관들이 함께 해법을 찾아야 한다"면 "일각에서는 대한체육회가 종목단체를 보호해야 하는 것 아니냐, 정부의 입장에서 종목단체를 압박하는 것 아니냐는 의견도 있는 것으로 알고 있다"고도 했다.

"대한체육회는 대한축구협회를 비롯한 여러 회원종목단체와 함께하고 있다. 모든 종목단체는 동등하게 존중받아야 한다. 각 종목의 특성과 자율성을 존중하면서도 회원단체로서 함께 지켜야 할 원칙은 일관되게 적용돼야 한다"고 주장했다. "국민의 큰 관심과 사랑을 받는 축구가 하루빨리 정상화되고 국민의 신뢰를 더욱 굳건히 하기를 바라는 마음으로 저 역시 지금까지 적극적으로 함께해 왔다. 동시에 그 과정에서도 대한체육회의 독립성과 각 기관의 정당한 권한, 회원단체에 공통으로 적용되는 운영 원칙은 존중돼야 한다. 이번 사안은 대한축구협회에만 국한되지 않고 다른 회원종목단체와 우리 체육계 전체에도 영향을 미칠 수 있기 때문이다. 내가 목소리를 내는 이유"라고 썼다.

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상황이 묘하게 흘러가고 있다. 당초 문체부, 정부의 정치 개입을 경고하는 것으로 보였던 FIFA의 권고에 대한체육회가 독립성 침해를 이유로 반발하고 나섰다. 대한체육회장이 KFA의 관리단체 지정 가능성을 공개 언급하면서 마치 체육회와 종목단체의 갈등으로 비화되고 있는 상황이다.

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FIFA는 KFA에 보낸 서한에 붙인 장문의 첨부 문서에 현행 34명의 대의원을 102명으로 확대하되, 29명의 임원은 너무 많으므로 줄이도록 권고했다. 또 대한체육회 이사회 의결로 60일 이내 선거 연장 가능 조항은 KFA 이사회가 결정하도록 하고, 체육회 심의를 거쳐 규정 외 추가 연임제한의 예외를 인정하도록 한 규정과 관련 이를 삭제하거나 한번만 추가 연임 심의를 신청할 수 있도록 규정하도록 권고했다. 또 임원의 징계와 관련해 대한체육회가 징계 조치를 요구할 수는 있어도 징계 여부는 KFA가 최종 결정해야 한다는 의견을 제시했다. 일방적으로 개정을 추진할 경우 FIFA 정관에 따라 관련 의사결정기구에 회부를 검토할 예정이라고 적혀 있다. 현재 전종목 회원단체에 공히 적용되고 있는 정관인 만큼 유승민 대한체육회장은 대한체육회의 독립성이 존중받지 못했다는 입장을 표명했다. 아래는 유 회장의 공식입장문 전문이다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

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[유승민 대한체육회장 SNS 입장문]

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어제 보도된 「축구협회 관리단체 지정 고민 중」이라는 기사와 관련해, 그간의 경위와 제 입장을 말씀드리고자 합니다.

대한축구협회장 공석 이후 축구혁신위원회 참여를 제안받았을 때 적지 않은 고민이 있었습니다. 일부 반대 의견도 있었지만, 종목단체의 권익을 보호하고 대한축구협회의 조속한 정상화에 힘을 보태는 것이 필요하다고 판단해 참여를 결정했습니다.

처음부터 저희의 입장은 분명했습니다. 축구인들이 논의를 주도하고, 대한체육회는 필요한 부분을 지원하며 정상화를 돕는 조력자의 역할을 하겠다는 것이었습니다.

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선거제도가 주요 의제로 다뤄진 것도 대한축구협회 회장이 조속히 선출되어야 현장에 쌓여 있는 주요 현안에 대응하고, 정책과 사업을 안정적으로 추진할 수 있다고 판단했기 때문입니다. 대한체육회는 이러한 취지에서 정관 개정에 관한 검토와 협의 등 정상화에 필요한 제도 개선에도 협력해 왔습니다.

그러나 최근 국제축구연맹(FIFA)과 아시아축구연맹(AFC)의 의견이 전달되면서 그동안 진행해 온 논의가 잠정 중단되었습니다.

여기서 분명히 말씀드리고 싶은 것은 국제연맹이 의견을 제시했다는 사실 자체를 문제 삼는 것이 아니라는 점입니다. AFC와 FIFA에도 고유한 규정과 권한이 있으며, 이에 따라 의견을 제시하고 권고하는 역할은 존중되어야 합니다.

다만 해당 문서에는 대한체육회의 정관상 권한 및 회원단체 운영체계와 충돌할 소지가 있는 권고사항들이 포함되어 있었습니다. 이 부분은 각 기관의 역할과 권한을 충분히 검토하고 상호 협의를 통해 풀어가야 할 사안입니다.

저 역시 오랫동안 국제스포츠 현장에서 활동해 왔습니다. 국제연맹과 국가올림픽위원회는 서로의 역할과 권한을 존중하며 스포츠 발전을 위해 협력하는 관계입니다. 국제연맹과 대한축구협회의 자율성이 존중되어야 하듯 대한민국을 대표하는 국가올림픽위원회인 대한체육회의 독립성과 고유한 권한 역시 함께 존중되어야 합니다.

대한축구협회는 FIFA와 AFC의 회원단체인 동시에 국내 법령에 따라 설립된 사단법인이자 대한체육회의 회원종목단체입니다. 국제축구기구의 규정과 국내 법령, 체육단체 운영 규정이 조화를 이룰 수 있도록 관계 기관들이 함께 해법을 찾아야 합니다.

일각에서는 대한체육회가 종목단체를 보호해야 하는 것 아니냐, 정부의 입장에서 종목단체를 압박하는 것 아니냐는 의견도 있는 것으로 알고 있습니다.

종목단체의 자율성과 권익을 보호해야 한다는 말씀에 저 역시 공감합니다. 바로 그 역할을 다하기 위해 축구혁신위원회에 참여했고 축구인들이 주도하는 정상화를 위해 노력하고 있습니다.

대한체육회는 올림픽헌장의 정신에 따라 독립성과 자율성을 지키며, 대한민국 스포츠 발전을 위해 정부와 협력하고 있습니다. 정부와 협력하는 가운데 체육단체의 정당한 권익을 지키는 것 역시 대한체육회가 책임 있게 수행해야 할 역할입니다.

대한체육회는 대한축구협회를 비롯한 여러 회원종목단체와 함께하고 있습니다. 모든 종목단체는 동등하게 존중받아야 합니다. 각 종목의 특성과 자율성을 존중하면서도 회원단체로서 함께 지켜야 할 원칙은 일관되게 적용되어야 합니다.

국민의 큰 관심과 사랑을 받는 축구가 하루빨리 정상화되고 국민의 신뢰를 더욱 굳건히 하기를 바라는 마음으로 저 역시 지금까지 적극적으로 함께해 왔습니다.

동시에 그 과정에서도 대한체육회의 독립성과 각 기관의 정당한 권한, 회원단체에 공통으로 적용되는 운영 원칙은 존중되어야 합니다. 이번 사안은 대한축구협회에만 국한되지 않고 다른 회원종목단체와 우리 체육계 전체에도 영향을 미칠 수 있기 때문입니다. 제가 목소리를 내는 이유도 여기에 있습니다.

관리단체 지정에 관한 고민 역시 대한축구협회의 정상화를 지원하면서 이러한 원칙과 책임을 어떻게 지켜 나갈 것인지에 대한 고민입니다. 관련 사안은 충분한 검토와 협의를 거쳐 신중하게 판단하겠습니다.

그동안 강도 높은 혁신과 변화에 함께해 주신 회원종목단체와 지방체육회 관계자 여러분께 깊이 감사드립니다. 여러분의 협력과 노력 덕분에 여러 의미 있는 성과를 만들어 낼 수 있었습니다.

앞으로도 대한체육회는 국제기구와의 상호 존중과 협력을 바탕으로 우리 회원 종목 단체와 구성원들이 정당한 권리를 보호받고 현장의 목소리를 충분히 낼 수 있도록 책임 있는 역할을 다하겠습니다.