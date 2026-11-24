사진=파브리지오 로마노 SNS

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[스포츠조선 강우진 기자]마우리시오 포체티노 맨체스터 유나이티드 감독이 호된 신고식을 치렀다. 그는 현재의 팀이 강등 싸움을 벌이는 게 당연하다는 점을 인정했다.

미국 스포츠일러스트레이티드는 24일(한국시각) '11월에 불과하지만, 포체티노는 이번 시즌 리그 11경기에서 승점 8점에 그친 맨유의 현재 상황이 사실상 강등권 싸움이라는 점을 인정했다'고 보도했다.

맨유는 지난 23일 리버풀과의 리그 맞대결에서 전반 8분 만에 레니 요로가 퇴장당하면서 0대4로 참패했다. 경기 종료 휘슬이 울린 뒤에는 구단의 레전드 게리 네빌이 자신의 뺨을 때리는 모습까지 연출했을 정도로 경기 내용이 좋지 못했다. 맨유는 여전히 리그 19위에 머물러 있다. 최하위 크리스털 팰리스와의 승점 차는 단 1점이다. 마이클 캐릭 전 감독 체제에서 맨유는 리그 단 1승만을 거뒀으며, 포체티노가 지휘봉을 잡은 뒤에도 상황은 비슷하게 흘러가고 있다.

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포체티노 감독은 최근 인터뷰에서 "강등권 싸움이냐고? 그게 우리의 현실 아닌가? 우리는 경기에서 이겨야 한다"고 말했다.

그러면서 포체티노는 "너무 고통스럽고, 너무 실망스럽다"며 "선수들도 이번 상황으로 인한 아픔을 겪고 있으며, 나는 그들에게 침착해야 한다고 말했다"고 전했다.

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그는 "우리 스스로를 비판적으로 돌아볼 필요가 있고, 동시에 경기 중 우리가 만족스럽지 못했던 몇몇 상황도 있었다"며 "맨유가 해야 할 일은 명예를 회복할 만한 경기력을 보여주는 것뿐이다"고 말했다.

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비난의 화살은 포체티노가 이끄는 맨유 수비진에 쏠리고 있다. 맨유 수비진은 이번 시즌 현재까지 34골을 허용했다. 이는 유럽 5대 리그 전체 구단 중 가장 많은 실점이다. 올겨울 전력 보강이 이뤄질 때까지 맨유는 허점투성이인 수비진 문제를 해결해야 한다. 그렇지 않으면 강등은 곧 현실이 될 수 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com