15일 오후 서울월드컵경기장에서 축구대표팀 클린스만 감독과 손흥민이 싱가폴과의 경기를 앞두고 기자회견을 했다. 질문에 답하는 손흥민. 상암=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2023.11.15/

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[스포츠조선 강우진 기자]미국 메이저리그사커(MLS)의 발전을 위한 손흥민의 작심 발언, 그 여파는 상당했다. 관련 보도가 연이어 터져나오면서 리그에 대대적인 개편이 이뤄질지 주목된다.

글로벌 매체 ESPN은 24일(한국시각) 'LA FC의 공격수 손흥민이 MLS의 안일한 경기 스타일과 승강제 부재로 인한 선수들의 압박감 부족에 대한 토마스 뮐러의 발언에 동의했다'고 보도했다.

앞서 밴쿠버 화이트캡스의 스타 플레이어 뮐러는 MLS를 잉글랜드 프리미어리그(EPL)나 다른 유럽 리그와 비교하기 어렵다며 "강등이 없고, 큰 압박감도 없다"고 지적했다. 토트넘 홋스퍼의 레전드로 남은 뒤 MLS에 합류한 손흥민도 현지에서 뮐러의 발언에 대한 질문을 받고 "정확히 맞는 말"이라고 긍정의 의사를 드러냈다.

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손흥민은 "MLS가 점점 커지고 있고, 유명 선수들도 MLS로 오고 있다"며 "하지만 때로는 강등 제도가 없기 때문에 압박감이 상대적으로 적다는 느낌을 받는다"고 주장했다.

또 손흥민은 "내가 그런 부분을 통제할 수는 없지만, 이 리그를 즐기고 있다. 다만 뮐러의 말은 정확했다고 생각한다"며 "전적으로 동의하며, 그는 (독일) 분데스리가에서 엄청난 커리어를 쌓았고, 그런 말을 할 자격이 있다"고 평가했다.

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손흥민은 자신의 EPL 경험을 이야기하기도 했다.

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그는 "나는 EPL에서 뛰었고, 매주 엄청난 압박감이 따른다"며 "경기력이 좋지 않거나, 좋은 모습을 보여주지 못하거나, 팀이 부진하기 시작하거나 리그 하위권에 머물면 정말 힘든 시간을 보내게 된다"고 전했다.

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이어 "저는 그런 요소가 리그를 더욱 재미있게 만든다고 생각한다"며 "MLS가 잘되기를 진심으로 바란다. 그러니 리그에서도 이 문제를 검토하고 무언가를 시도해 볼 수 있으면 좋겠다"고 강조했다.

승격과 강등이 없는 MLS에서는 플레이오프 외에는 긴장감이 존재하지 않는다는 문제가 명확하다. 시즌 막판 플레이오프에서 멀어지는 팀들에게는 사실상 동기부여가 없는 셈이다. 손흥민과 뮐러라는 스타플레이어들이 쓴소리를 한 만큼 리그에서 조만간 대대적인 개혁을 준비할 가능성은 크다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com