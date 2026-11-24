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[스포츠조선 박찬준 기자]서울 이랜드FC가 정규리그 홈 최종전에서 선수와 팬이 한 응원석에 서는 '원팀' 응원전을 성황리에 마쳤다.

서울 이랜드는 22일 목동운동장에서 열린 충남아산과의 '하나은행 K리그2 2026' 33라운드 홈경기에서 선수와 팬이 응원석인 S석 한곳에 모여 응원하는 'ONE TEAM, ONE STAND'를 진행했다. 서울 이랜드의 승격을 응원하는 누구나 팀원이 되어 선수단과 함께 뛰는 승격 동행 캠페인 'ONE TEAM, SEOUL'의 일환이다.

이날 경기에 나서지 않은 선수들은 S석으로 향해 팬들과 어깨를 맞대고 함께 응원했다.

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응원은 골키퍼 엄예훈이 이끌었다. 콜리더를 자청한 엄예훈은 전반전 45분 내내 응원 구호를 선창했고 S석을 채운 팬들이 한목소리로 화답했다.

엄예훈은 "구단에서 이런 행사를 준비한다는 이야기를 듣고 팬분들의 마음을 알고 더 가까워질 수 있는 기회라고 생각해 먼저 하겠다고 했다. 45분만 했는데도 목이 두 번이나 쉴 만큼 힘들었다. 이걸 90분 내내 이어가신다는 게 정말 감사하고 팬분들의 마음을 조금이나마 이해할 수 있었다"고 말했다. 이어 "덥거나 추운 날에도 열심히 응원해 주셔서 감사하다. 오늘의 추억을 발판 삼아 더 열심히 해서 좋은 결과로 팬분들을 항상 웃게 해드리겠다"고 전했다.

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축구 입문자를 위한 직관 프로그램 '서울이 조아람!'도 같은 날 열렸다. 축구를 좋아하고 싶지만 아직 잘 모르는 입문자 20명이 구단 리포터 조아람과 함께했다. 일정은 조아람 리포터의 강의로 시작됐다. 참가자들은 축구 기본 규칙을 배우고 K리그와 서울 이랜드에 대한 소개를 들으며 첫 직관을 준비했다.

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이어진 '온필드' 체험에서는 선수단 라커룸을 둘러보고 그라운드를 직접 밟으며 관중석에서는 볼 수 없는 경기장의 안쪽을 만났다. 체험을 마친 참가자들은 S석으로 자리를 옮겨 선수단, 팬들과 함께 응원에 나섰다.

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서울 이랜드는 승격 동행 캠페인 'ONE TEAM, SEOUL'을 비롯한 다양한 팬 프렌들리 활동 성과를 인정받아 '2026 3차 K리그2 팬 프렌들리 클럽상' 후보에 올랐다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com