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[스포츠조선 박찬준 기자]대전하나시티즌이 지속적인 나눔 실천과 지역사회 공헌 활동을 인정받아 '2026 사랑의열매 대상' 행복장을 수상했다.

대전은 23일 대전사회복지공동모금회가 진행한 '2026 사랑의열매 대상 행복장 전달식'에서 행복장을 수상했다. 사랑의열매 대상 '행복장'은 지속적인 기부와 나눔 실천을 통해 지역사회 문제 해결에 선도적인 역할을 한 단체에 수여되는 상이다.

대전은 지역 내 취약계층의 문화·체육 향유 기회 확대와 미래세대 지원을 중심으로 다양한 사회공헌 활동을 꾸준히 전개해 왔다. 특히 지역 소외계층 및 사회복지시설 대상 홈경기 초청, 지역 유소년 축구 꿈나무 육성 및 축구용품 후원, 취약계층 생계·의료 지원을 위한 성금 및 물품 기탁 등 축구를 매개로 지역사회와 상생하는 나눔 활동을 지속해 왔다.

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유재욱 대전사회복지공동모금회장은 "축구를 통해 대전 시민들에게 큰 기쁨과 감동을 전하는 것은 물론, 소외된 이웃을 위한 나눔에도 앞장서 온 대전하나시티즌의 행복장 수상을 진심으로 축하드린다"며 "앞으로도 지역사회의 든든한 동반자로서 따뜻한 나눔 문화를 함께 이끌어가길 기대한다"고 말했다.

대전하나시티즌 김원택 단장은 "대전 시민과 팬분들께 받은 큰 사랑을 지역사회에 돌려드리는 것은 구단의 중요한 책무"라며 "이번 수상을 계기로 지역 내 어려운 이웃들과 더욱 가까이 호흡하며 진정성 있는 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 소감을 밝혔다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com